Las nevadas impiden el paso de dos mil camiones en Tambo Quemado

Al menos 2.000 camiones con carga de exportación están parados en el paso de Tambo Quemado debido a intensas nevadas que han cerrado el paso fronterizo con Chile; los choferes enfrentan condiciones climáticas severas, con temperaturas bajo cero.

Esta situación fue confirmada por el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Héctor Mercado, y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quienes indicaron que las condiciones climáticas adversas persisten desde el fin de semana.

Según Mercado, diariamente cruzan por esa frontera alrededor de 300 unidades, lo que incrementa el número de camiones afectados. Algunos transportistas han decidido desviar su ruta hacia Pisiga, aunque esta alternativa no ofrece las mismas condiciones que Tambo Quemado. “Estamos tomando las distintas rutas, Pisiga se está tomando también, pero no es una frontera tal cual como Tambo Quemado, no es tan consecuente el paso”, señaló Mercado.

Además, Mercado agregó que los choferes tampoco pueden avanzar porque Carabineros no permite el tránsito hasta que las condiciones de la ruta mejoren. El reciente sábado, la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile comunicó el cierre temporal del complejo fronterizo Chungará, que es por donde circula gran parte de las exportaciones bolivianas.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó la situación climática adversa y dijo que se espera un nuevo reporte en las próximas horas para evaluar la posibilidad de reabrir la ruta de manera plena si las condiciones mejoran.

Este paso fronterizo es una de las principales rutas para las exportaciones bolivianas a otros países. Por la zona se transportan minerales, concentrados de antimonio y plomo, estaño y sus manufacturas, torta de soya, frutas, cereales, carne y madera.

Durante el fin de semana, el paso fronterizo Tambo Quemado-Chungará permaneció cerrado por dos noches debido a la acumulación de nieve. Si bien el tránsito fue restablecido este lunes, las autoridades recomiendan a los transportistas circular con extrema precaución.

Además piden el apoyo de personal de salud para atender las dolencias de los conductores.