Justicia extingue el caso ‘golpe I’ y absuelve a Luis Fernando Camacho, confirma abogado

País
AGENCIAS
Publicado el 06/02/2026 a las 21h40
Tras una audiencia que se llevó adelante este viernes, la justicia determinó extinguir la acción penal contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el caso denominado ‘golpe I’, lo que implica que queda sobreseído, según el abogado Martín Camacho, que defiende a la autoridad cruceña, según Unitel.

“Se había solicitado a través de un memorial la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. El día de hoy se instaló la audiencia y hace pocos minutos el tribunal de sentencia declaró fundada la excepción, y además ordenó el archivo de obrados dentro de lo que se denominó el caso Golpe I”, sostuvo el abogado.

¿Qué significa esto? Martín Camacho explicó que “el caso ha sido concluido”, tomando en cuenta que la normativa vigente establece que no se puede tener enjuiciada a una persona por más de tres años.

