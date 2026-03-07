El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.

En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.

Minutos después de las 10:00 de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió con un apretón de manos a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, en el prolegómeno de la Cumbre "Escudo de las Américas".

Inclusive antes de asumir el Gobierno, en noviembre de 2025, el Gobernante boliviano anunció la intención de normalizar las relaciones bilaterales entre ambos países, afectada desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg.

En un nuevo giro de la política internacional boliviana, Paz ha remarcado que llegó a Miami para "iniciar una agenda de trabajo intensa y pragmática".

"Buscamos consolidar la seguridad jurídica y abrir las puertas de los mercados globales para Bolivia. Avanzamos con paso firme para atraer inversiones que se traduzcan en oportunidades reales para todos", escribió el mandatario boliviano en sus cuentas de redes sociales.

Cumbre de Trump

El presidente de Estados Unidos recibe este sábado en su club de golf en Doral (Florida) a una docena de mandatarios afines de América Latina y el Caribe para la cumbre "Escudo de las Américas", centrada en el crimen organizado, la inmigración ilegal y la injerencia extranjera en el continente.

La cita se enmarca en lo que el republicano llama la "Doctrina Donroe", su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en el hemisferio occidental, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.