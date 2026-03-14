La captura de Sebastián Marset genera repercusión mundial

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Publicado el 14/03/2026 a las 7h39
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La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, tuvo amplia repercusión en la prensa internacional tras el operativo ejecutado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra durante la madrugada de ayer viernes.

Desde primeras horas de la mañana, distintos medios de la región comenzaron a informar sobre el megaoperativo policial desplegado en la zona de Las Palmas, donde fue localizado el presunto líder de una red criminal vinculada al tráfico internacional de drogas.

Repercusión en medios internacionales

En Argentina, el diario La Nación informó sobre el procedimiento con el titular: “Capturan a Sebastián Marset en Bolivia”, señalando que el uruguayo fue localizado en Santa Cruz tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

Por su parte, el portal Infobae reportó que el narcotraficante fue detenido durante un operativo realizado en el barrio Las Palmas y destacó que Marset figuraba entre los criminales más buscados por agencias internacionales.

El diario Clarín también se hizo eco de la noticia con el titular: “Cayó en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset, que llevaba varios años prófugo”, recordando que el uruguayo era investigado por su presunta participación en redes de narcotráfico que operaban en varios países de la región.

En Paraguay, el diario ABC Color siguió el desarrollo del operativo y destacó que Marset era uno de los principales objetivos de las investigaciones vinculadas al narcotráfico internacional.

Uno de los narcos más buscados de la región

Medios internacionales coinciden en señalar que Marset era considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en Sudamérica, investigado por autoridades de varios países y por organismos internacionales.

Su nombre figuraba además en investigaciones relacionadas con redes criminales dedicadas al tráfico de cocaína, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para agencias antidroga de la región.

El operativo realizado en Santa Cruz y la posterior captura del uruguayo generaron una rápida reacción en la prensa internacional, que siguió de cerca el desarrollo de uno de los casos de narcotráfico más mediáticos de los últimos años en Sudamérica.

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