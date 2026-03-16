Lula: “la integración regional es una necesidad histórica”

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 16/03/2026 a las 17h11
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este lunes que la integración regional en América del Sur responde a una necesidad histórica y no a un proyecto ideológico, tras reunirse con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Durante el encuentro, Lula explicó que ambos mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre los países de la región para enfrentar los desafíos del contexto internacional. “El presidente Paz y yo concordamos que la integración regional no es un proyecto ideológico, es una necesidad histórica”, afirmó.

El mandatario brasileño remarcó que, en un escenario global cada vez más competitivo, los países sudamericanos necesitan trabajar de manera conjunta para lograr mayor desarrollo.

“En un mundo cada vez más competitivo, ningún país de nuestra región tendrá condiciones de prosperar aislado. Solamente una América del Sur integrada podrá ocupar el lugar que merece en la economía y en la política global”, agregó.

Entre las iniciativas planteadas, Lula mencionó la intención de avanzar en un acuerdo tripartito con Paraguay para mejorar la navegabilidad de la hidrovía Hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto contempla trabajos de dragado, señalización y balizamiento en el canal Tamengo, que conecta la laguna Cáceres, en territorio boliviano, con Brasil, con el objetivo de facilitar la salida fluvial de Bolivia hacia el océano Atlántico.

El presidente brasileño también destacó el papel de los mecanismos multilaterales para consolidar la integración regional. En ese sentido, valoró la incorporación de Bolivia al Mercosur, al considerar que fortalece la capacidad del bloque para afrontar la inestabilidad del mercado global y ampliar su alcance en el continente.

“El futuro de nuestra región depende de nuestra capacidad de cooperar. Sin amarras ideológicas, sin odio y sin violencia, construiremos una América Latina pacífica, integrada y próspera”, concluyó el presidete brasileño.

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