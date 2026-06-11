Gobierno asegura “discreción” cuando decida declarar “estado de excepción”

Luego de pedidos de varias organizaciones para que el presidente Rodrigo Paz declare estado de excepción y de marchas de sectores que exigen su renuncia, ayer el primer mandatario ratificó su postura de que su apuesta es por el diálogo.

Paz se reunió con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, y ratificó que el Gobierno mantiene las “manos abiertas al diálogo”, pero remarcó que su Gobierno ahora está respaldado por la CPE para la aplicación de las leyes.

En tanto, el vocero presidencial, JoséLuis Gálvez , aseguró que “quiero ser enfático en decir que cualquier información sobre la seguridad nacional la vamos a trabajar con la mayor discreción y, antes de informar, vamos a actuar”, afirmó.

La autoridad aseguró que el Gobierno mantiene esfuerzos permanentes para recuperar la normalidad en el país a pesar de las situaciones de violencia en las marchas y bloqueos.

La autoridad aseguró que el Gobierno mantiene esfuerzos permanentes para recuperar la normalidad en el país a pesar de las situaciones de violencia en las marchas y bloqueos.

“Tengan la plena seguridad de que estamos trabajando todos los días para poner en orden el país y entre todos los bolivianos lo vamos a conseguir”, sostuvo.

A 42 días del conflicto, continúan las marchas de protesta de varios sectores contra el Gobierno y, paralelamente, los pedidos para se declare estado de excepción también son permanentes.

Gálvez señaló que “no caerán en la trampa del narcoterrorismo” que, según comenta, quiere provocar violencia y muerte. En ese sentido, rechazó el consejo de Tuto Quiroga sobre un estado de excepción, afirmando que “es un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis”

“Jorge Quiroga insiste en aplicar el estado de excepción cómo él lo hubiera hecho. Supongo que se refiere a la guerra del agua en la que su gobierno dictó un estado de excepción que provocó muertes y cientos de heridos. Se debe utilizar como un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis social porque a los pocos días tuvieron que revertir la acción”, señaló el vocero.

En la misma línea que su vocero, el presidente Paz aseguró que no solo líderes de la extrema izquierda, sino también de la extrema derecha buscan que “La Paz y El Alto sufran” y por eso mandan a gente del interior a mantener sus bloqueos en esas ciudades.

“Vienen de otras regiones a imponer una visión política de la extrema izquierda en Bolivia y de la extrema derecha, hay líderes de la extrema derecha que también quieren que La Paz y El Alto sufran”, sentenció.

También e n el acto de la ciudad de El Alto, Paz dijo que “cuando se es presidente, se debe cumplir con lo que la Constitución exige para preservar la democracia. (...) Lo que no permitiré es el narcoterrorismo. Ya lo dije en el momento oportuno: sus días están contados”, aseguró .