Tupac Katari instruye cuarto intermedio y convoca a ampliado de emergencia para el lunes

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Publicado el 20/06/2026 a las 19h58
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La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa determinaron ingresar a un cuarto intermedio en sus movilizaciones y bloqueo de caminos, luego de realizar consultas de emergencia entre la comisión de movilización y los dirigentes de las 20 provincias del departamento. La medida se mantendrá hasta que las organizaciones realicen una nueva evaluación de la coyuntura política y social, en el marco del Estado de Excepción vigente.

Asimismo, ambas organizaciones convocaron a un ampliado extraordinario de emergencia para el lunes 22 de junio en el Mercado Campesino Santa Rosa de la ciudad de La Paz.

En el encuentro participarán representantes de las 20 provincias para analizar la situación orgánica de la organización, evaluar la coyuntura nacional y departamental, y asumir determinaciones en defensa de la unidad e institucionalidad del sector. La convocatoria establece además medidas de control y seguridad para el desarrollo de la reunión.

La decisión fue comunicada mediante un instructivos difundidos en redes sociales y confirmado por dirigentes de la organización. Según el documento, el cuarto intermedio busca precautelar la integridad, seguridad y bienestar de los movilizados que participaron en las protestas desarrolladas en distintas regiones del departamento de La Paz.

En el pronunciamiento, las organizaciones expresaron su rechazo a los acuerdos alcanzados entre la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Gobierno, argumentando que las decisiones fueron adoptadas sin consulta previa a las bases provinciales.

"Todo se resolvió a puertas cerradas, fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento, con el argumento de tratar la situación de nuestros hermanos detenidos -que son la gran mayoría de las provincias- jamás nos pidieron nuestras listas de detenidos, ni nos preguntaron qué exigíamos, ni cuáles eran nuestras prioridades para con nuestros detenidos, aprendidos, cautelados, heridos y fallecidos", señala el instructivo.

Las organizaciones también recordaron que el actual secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, participó activamente en las movilizaciones y afirmaron que existe malestar entre las bases porque, a su criterio, se desconocieron decisiones adoptadas orgánicamente por los sectores movilizados.

Asimismo, instruyeron a las centrales agrarias, subcentrales y comunidades de las 20 provincias a concentrar sus actividades en la conmemoración del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, reafirmando la importancia de preservar sus tradiciones, usos y costumbres ancestrales en cada uno de sus territorios.

Los dirigentes señalaron que la celebración del Willka Kuti constituye una fecha sagrada para los pueblos indígena originario-campesinos y una expresión fundamental de la identidad cultural de las 36 naciones reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia.

La decisión de ingresar en cuarto intermedio se conoció horas después de que el segundo ejecutivo de la Federación Túpac Katari, Rolando Choque, declarara públicamente que las organizaciones campesinas continuaban en pie de lucha y rechazaban el acuerdo firmado por la COB con el Gobierno.

La conferencia de prensa ofrecida por el dirigente Choque y otros, estuvo marcada por la ausencia del máximo dirigente de la organización, Vicente Salazar, situación que generó cuestionamientos y especulaciones dentro de algunos sectores de la federación.

Fuentes cercanas a la organización señalaron que las bases esperan una explicación sobre la posición asumida por Salazar frente al acuerdo suscrito por la COB y que, en algunas provincias, ya se analiza la situación de la dirigencia y la posibilidad de evaluar cambios internos en función de las decisiones que se adopten en los próximos días.

Este medio intentó comunicarse con Vicente Salazar para conocer su versión sobre los cuestionamientos y su ausencia en las actividades públicas recientes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.

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