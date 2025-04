El economista Gonzalo Chávez se presenta a declarar por el caso Zúñiga

El analista económico Gonzalo Chávez se presentó la mañana de este jueves a declarar en instalaciones de la Policía, en calidad de testigo, por el caso de la asonada militar del exgeneral Juan José Zúñiga.

Chávez fue involucrado en este caso después de que el Gobierno presentó un documental, en el que se menciona un posible gabinete civil que se había propuesto a Zúñiga. El economista ya había protestado por ser vinculado a este caso y aseguró que ni siquiera conoce a los implicados.

Este jueves ratificó que no sabe nada del caso. "Yo no sé, no conozco a nadie que ha estado involucrado y a mí nadie me ha preguntado ser parte de una lista, nunca me han preguntado si yo quería ser algo, así que desconozco completamente, para mí eso es una ficción".

Dijo que el día de la asonada de Zúñiga, él se encontraba, "como todo el mundo, trabajando", en su casa o en la universidad.

El economista recalcó que no conocía a Zúñiga, más que verlo a través de la prensa.

Chávez ya ha recibido la solidaridad de políticos de oposición, quienes consideran que el documental del Gobierno es un episodio más de la persecución política.

"Ustedes me han visto, he opinado y tengo entrevistas, comentarios, análisis, muchas veces. Entonces, por supuesto, esto probablemente, pues molesta el poder", agregó.

Luego de prestar su declaración, Chávez indicó que ha respondido unas 10 preguntas y ratificó que no tenía conocimiento de estos hechos. Después se retiró de instancias policiales.

Otros analistas, como Joshua Bellot y Jaime Dunn, también fueron citados a declarar.