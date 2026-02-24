Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca

La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la planta piscícola en el Lago Titicaca, la misma que aún no estaría funcionando.

Se trata de una nueva imputación contra Flores, quien ya cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por las supuestas irregularidades con la harina subvencionada.

En el caso de la planta piscícola, se investigan presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación y en la finalización de la obra.

Entre los indicios, se cuenta con un testimonio, el cual se menciona un pago irregular de 80.000 bolivianos al representante legal de supervisión de la obra.

La Fiscalía imputó a Flores por los tipos penales de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento Ilícito.

El Ministerio Público solicita la detención preventiva por el plazo de seis meses de la exautoridad en el penal de San Pedro.