Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca

Seguridad
ERBOL
Publicado el 24/02/2026 a las 14h55
ESCUCHA LA NOTICIA

La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la planta piscícola en el Lago Titicaca, la misma que aún no estaría funcionando.

Se trata de una nueva imputación contra Flores, quien ya cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por las supuestas irregularidades con la harina subvencionada.

En el caso de la planta piscícola, se investigan presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación y en la finalización de la obra.

Entre los indicios, se cuenta con un testimonio, el cual se menciona un pago irregular de 80.000 bolivianos al representante legal de supervisión de la obra.

La Fiscalía imputó a Flores por los tipos penales de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento Ilícito.

El Ministerio Público solicita la detención preventiva por el plazo de seis meses de la exautoridad en el penal de San Pedro.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
2
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
3
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
4
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
5
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”

Lo más compartido

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
4
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Más en Seguridad

24/02/2026
Rossana, representante de Bolivi en Viña del Mar, recibió un disparo en la cabeza, el sospechoso es su esposo
Rossana Marín pasa uno de los momentos más complejos de su vida. La cantante que representó a Bolivia en el festival Viña del Mar en 2012, en Chile, lucha...
Ver más
24/02/2026
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas (DEA) para desarticular una...
Ver más
La Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró una aeronave y 839 paquetes de clorhidrato de cocaína en un operativo realizado en el municipio de Villa Tunari de la provincia...
Ver más
23/02/2026
Operativo frustra operación aérea del narcotráfico y secuestra cocaína en Villa Tunari
El Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) informaron, mediante un comunicado ayer, que se instruyó una investigación exhaustiva por el “ingreso de cargas...
Ver más
23/02/2026
TAB ordena investigación por cargas con sustancias controladas en Viru Viru
El Ministerio de Gobierno informó que los operativos realizados entre el miércoles y viernes pasados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, lograron el secuestro de 369,2...
Ver más
22/02/2026
Operativos en Viru Viru lograron el secuestro de 369,2 kilos de marihuana camuflada en equipos electrónicos
Tras conocerse que el estudio de ADN determinó que el autor del infanticidio y violación de la niña Yuvinka Segarra fue el tío político, el cuñado de la víctima, quien estuvo aprehendido como...
Ver más
22/02/2026
Liberan a detenido por el caso Yuvinka y dice: “quiero es continuar con mi vida”
En Portada
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
vista
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
vista
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la...
vista
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y...
vista
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue enterrado en el Cementerio General de La Paz.
vista
Actualidad
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta...
Ver más
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)...
Ver más
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo...
Ver más
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento