Messi sentó un precedente para el caso de Martins

El 2 de agosto de 2019 el capitán de la selección argentina Lionel Messi fue suspendido por tres meses y pagó una multa de 50.000 dólares como sanción por realizar duras críticas a la Conmebol durante la Copa América, tal como lo hizo el martes el goleador de la Verde, Marcelo Martins.

El 6 de julio de 2019, después que Argentina fuera eliminada en la semifinal ante Brasil en la Copa América 2019, Lionel Messi declaró que hubo corrupción en el torneo, motivo por el que la campaña de Argentina fue deliberadamente entorpecida.

“No nos dejaron estar en la final. Creo que nosotros no tenemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de respeto que se nos hizo durante esta copa”, dijo Messi.

Tras esas afirmaciones, la Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Messi, tal como lo hace ahora contra Martins, por las siguientes declaraciones: “Gracias a ustedes de Conmebol por esto… Toda la culpa es totalmente de ustedes!!!... “Si se muere una persona, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que les importa solamente es el dinero. ¿La vida del jugador no vale nada?”.

La sanción a Messi sentó una precedente para el caso de Martins, ya que las circunstancias son las mismas.

El Código Disciplinario de la Conmebol señala que la sanción a Martins podría darse de una llamada de atención hasta 24 meses o 24 partidos.

Y pese a que Martins no es Messi y Bolivia no es Argentina, y su influencia no es la misma. La sanción de 2019 fijó un precedente que podría beneficiar al Matador.

Martins hizo las declaraciones el martes, tras que el Ministerio de Salud de Brasil informó que los casos positivos en la Copa América subieron a 52. Este número ayer aumentó a 53.

“Hasta el momento se confirmaron 53 casos de Covid-19, 27 de ellos entre jugadores y miembros de las delegaciones y 26 entre prestadores de servicios contratados para el evento”, informó el Ministerio.

Martins es uno de esos 27 casos positivos, al igual que sus compañeros Luis Haquín y Henry Vaca, quienes ayer permanecían en aislamiento en Goiania, a la espera de que hoy se les realice una prueba PCR.

La crítica de Martins se debe a que la Conmebol llevó contra viento y marea la Copa América en Brasil, el segundo país a nivel mundial con más muertes con casi 490.000 decesos por Covid y 17,5 millones de contagiados.

Martins tiene hasta hoy a las 17:00 HB para presentar sus descargos en su defensa.

Fabol ofreció su apoyo para ser parte de la defensa del delantero ante la Conmebol.