Godín expresa apoyo a DT Tabárez

El zaguero y capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, expresó ayer su apoyo “incondicional” al técnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, cuyo trabajo ha sido muy cuestionado tras las últimas derrotas encajadas en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

“Nadie me dijo si Tabárez tiene que seguir o no. Eso no es cosa que depende de mí. Mi apoyo personal con ‘el Maestro’, con el que llevamos 15 años en la selección, es incondicional y va a seguir mientras él siga y yo siga en la selección y tenga la chance de defenderlo en la cancha y donde sea”, sentenció.

El jugador del Cagliari italiano hizo estas declaraciones a la prensa, nada más llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, para concentrarse con la selección con vistas a los partidos contra Argentina y Bolivia.

Precisamente, el duelo contra la Albiceleste, que se juega este viernes, será la revancha del que hizo saltar las alarmas hace apenas un mes, cuando en la anterior triple fecha mundialista, Uruguay perdió por 3-0 de visita.