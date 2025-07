Aprehenden a músico acusado de dopar y violar a bailarina en La Paz

Un músico fue aprehendido este jueves 3 de julio, acusado de dopar y agredir sexualmente a una bailarina de su grupo musical en la ciudad de El Alto. La información fue confirmada por Virginia Ugarte, presidenta de Derechos Humanos de El Alto.

La víctima presentó la denuncia el pasado 26 de junio. Según el testimonio de Ugarte, el hombre fue localizado y aprehendido por particulares, no por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). "Ayer recién lo encontraron, no el personal de la Felcv, si no particulares, lo reconocieron y el sujeto primero amenazó y posteriormente ofreció dinero a la víctima para que no lo denuncie", detalló Ugarte.

El incidente, que se registró en el interior de un alojamiento tras un contrato musical, involucra un presunto caso de dopaje. La presidenta de Derechos Humanos de El Alto también reveló que el acusado habría intentado evadir su responsabilidad cambiando su nombre. El caso se encuentra actualmente bajo investigación.