¿Cuándo será el sorteo de octavos de final de Copa Libertadores y play-off de Sudamericana? Conmebol anuncia las fechas

Los octavos de final de Copa Libertadores y los play-off de Copa Sudamericana serán sorteados, según Conmebol, la primera semana de junio, considerando que el certamen se reanudará entre julio y agosto y los elencos deben conocer a sus rivales. ¿Cuándo se realizarán los sorteos?.

De acuerdo a Conmebol, el mismo se desarrollará en Asunción este lunes 3 de junio, desde las 12:00 (hora boliviana) y donde los tres elencos bolivianos sobrevivientes conocer a sus futuros rivales.

Bolívar y The Strongest, por Copa Libertadores, y Always Ready, en Copa Sudamericana, son los últimos representantes nacionales en torneos Conmebol 2024. La Academia salió primero de su grupo,en tanto que el Tigre aún debe esperar uno o dos cotejos reprogramados de su serie para saber si queda primero o segundo del grupo C. Incluso, si el Aurinegro acaba segundo de su grupo, puede darse un clásico paceño en Libertadores.

Por el lado del Millonario, al salir segundo del grupo A de Copa Sudamericana, solo le queda esperar a uno de los terceros de los grupos de Copa Libertadores para jugar los play-off de octavos.

¡Todo listo! Los bolilleros para el sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores, que será el lunes.#GloriaEterna pic.twitter.com/2qyO23h6i9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 31, 2024