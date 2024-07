De la Fuente: “Ganar No va cambiar nada”

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó ayer que un posible triunfo en la final de la Eurocopa ante Inglaterra “no” le va a “cambiar casi nada”, porque él tiene “las cosas muy claras desde hace mucho tiempo” y es “un gladiador”, que viene “de la tierra del circo” y de “estar ahí peleando”.

“A mí no me va a cambiar casi nada. Tengo las cosas muy claras desde hace mucho tiempo y desde luego no me va a cambiar, porque sé lo que es competir”, declaró.

“Lo valoraré cuando pase, como he valorado los otros títulos, pero disfruto mucho más de ver a la gente feliz. Los jugadores estarían felices de conseguirlo. Nos apasiona, nos ilusiona y nos mueve ver a un país con las muestras de ilusión, afecto, armonía y unión que estamos viendo como no se había visto durante muchísimo tiempo. Eso lo celebraría mucho más”, aseguró el técnico. (Efe)