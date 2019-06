Descartan a Blas Díaz como refuerzo de Wilstermann

“Blas fue una opción muy cierta, pero me parece que algunas personas no se portaron bien, no fueron claros con la dirigencia, que hizo lo que tenía que hacer, salimos damnificados en algo que nunca debió haber comenzado, porque nunca se pudo haber dado, nos generaron una expectativa infundada”, dijo el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, sobre el volante paraguayo Blas Díaz, con quien ya se tenía todo arreglado para que arribara a Cochabamba, como refuerzo del Aviador.

De lo que se conoció sobre este posible refuerzo, fue que si bien tenía ya todo arreglado con Wilstermann, no fue así con su actual club Deportivo Santaní, con el que mantiene aún contrato.

Asimismo, el estratega argentino, señaló que el uruguayo Matías Soto, a quien lo dirigió en el salvadoreño Santa Tecla, nunca estuvo en planes de Wilstermann.

Finalmente, sobre el volante paraguayo Gaona Lugo, el estratega manifestó que sí era una opción que se manejaba con la dirigencia; sin embargo se determinó que en esa posición se verá la posibilidad de explotar a Ramiro Ballivián, que en su criterio, podría rendir más en esa posición que como lateral derecho.

“Gaona Lugo, podía haber sido una opción, pero en este momento casi todo desestimado por una sencilla razón, que cuando llegue aquí tenía entendido que Ballivián jugaba de lateral derecho, Ramiro no es lateral derecho, personalmente creo que es claro extremo derecho, un delantero de banda. Lamento que no lo hayan utilizado a Ramiro en esa posición anteriormente, porque seguramente lo hubieran mejorado mucho antes de que nosotros llegásemos, tenemos que tratar de recomponer la cabeza a las características que él tiene, pero es un pibe bien puesto”, manifestó Díaz.