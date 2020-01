Incertidumbre crece y todo se define el lunes

Tras cuatro horas de intenso debate y en medio de una gran expectativa, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) entró en un cuarto intermedio sobre el caso de los descensos de categoría de la temporada 2019, situación que ahora abre una incertidumbre sobre lo que pasará.

Las comisiones respectivas evaluarán la situación y cada una de ellas tendrá la misión de elevar informes al Comité Ejecutivo de la FBF hasta mañana, específicamente por el caso Sport Boys y el descenso de Destroyers y ascenso de Real Santa Cruz.

“Se hizo un debate abierto, muy detallado. Nos volvemos a juntar el viernes temprano para tomar una decisión. No quiero adelantar nada, pero el caso de Sport Boys ya el Tribunal (Justicia Deportiva) tomó una decisión.

El otro caso (Destroyers-Real Santa Cruz) lo veremos el lunes”, explicó César Salinas, presidente de la FBF.

La situación se complicó el pasado sábado 28 de diciembre, luego que los planteles de Real Potosí y Sport Boys no llegaron a jugar en la ciudad de Potosí, considerando que este último no llegó al compromiso en la Villa Imperial.

Según el argumento de Sport Boys, la línea aérea en la que debía viajar no tenía disponibilidad de hacerlo ese día, mucho más porque hubo modificación al día del partido (inicialmente debía realizarse en domingo).

Ante la negativa del Lila de jugar ese encuentro un día después, Sport Boys recibió la sanción por incomparecencia y, según normativa, perdió la categoría.

Pese a que apeló la decisión del TJD que confirmó su desafiliación, el Toro warneño apunta a revertir la decisión y quedarse en Primera.

Esto perjudicó el descenlace de los descensos directo e indirecto. Aurora salvó la categoría, mientras que Destroyers, último de la tabla acumulada, no sabe si jugará ante Real Santa Cruz (subcampeón de la Copa Simón Bolívar 2019) o descenderá directamente, según la convocatoria.

De darse el segundo caso, el Albo puede ascender directamente para completar el cupo de 14 elencos en la División Profesional.

“La federación trabaja por los 14 equipos, no para nadie en específico. Hay un reglamento que debe cumplirse, no parte de nosotros sino de un tribunal. No quisimos apresurarnos, mostramos mucha apertura con el vicepresidente Robert Blanco (proviene de Destroyers) y por eso nos reuniremos el próximo lunes”, agregó Salinas.

Tampoco quiso referirse sobre el tema Aurora y reiteró que todo se verá el lunes.

Por su parte, Adrián Monje, director de Competiciones de la FBF, explicó que tras el análisis técnico y legal, se ven posibles salidas ante la situación.

“Se volverá a reunir el Comité Ejecutivo respecto al informe técnico y legal para tomar la decisión viendo todas las posibles salidas. Por ahora no hay descendidos y dependerá del informe que se haga. En función a eso se verá recién, siempre con base en las normas y tomar la decisión correcta. La situación del país, el cómo terminó el torneo, que Sport Boys no quiera ir a jugar”, explicó Monje.

Sobre la recusación presentada por Sport Boys, Monje ratificó que la decisión del TJD es contundente y no hay lugar a discusión, llevando al Toro warneño de vuelta a su asociación de origen.

RECHAZAN RECURSO DE SPORT BOYS

Adrián Monje, director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), indicó ayer que el recurso presentado por Sport Boys contra el fallo del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) fue rechazado.

“Salió hoy (por ayer) ya fue rechazado por el Tribunal (de Justicia Deportiva) y le han abierto la posibilidad de que el club pueda apelar la decisión, ya que están en todo su derecho. Se cumple lo que hay”, dijo Monje.

POSIBLES SALIDAS AL TEMA DEL INDIRECTO

Si bien no se dio a conocer qué pasará hasta que se tome la determinación en el Comité Ejecutivo, ayer se dejó entrever que es probable que no se juegue el partido por el ascenso/descenso indirecto entre Destroyers y Real Santa Cruz.

Eso implica el descenso, según convocatoria, del Canario y el ascenso directo de Real Santa Cruz. Es el escenario más probable, tomando en cuenta que para que el partido se desarrolle ambos elencos deben un contrato mínimo de seis meses para sus jugadores.