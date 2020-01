Jaime Arrascaita no llega a un acuerdo con el club Wilstermann

El volante yungueño Jaime Arrascaita no llegó a firmar el contrato con el club Wilstermann para ser el primer refuerzo para la temporada 2020.

La caída en las negociaciones tiene dos versiones. Desde el club se informó que se debe a que no se llegó a un acuerdo económico, pero aunque el cuerpo médico de Wilstermann ayer no quiso dar un informe oficial sobre los resultados de la revisión, de manera extra oficial se conoció que el volante no habría conseguido el visto bueno para dar vía libre para su contratación.

Previamente a la revisión médica el galeno rojo Alex Antezana explicó que “los jugadores que vengan a Wilstermann tienen que estar en las mejores condiciones, ese es el compromiso que tenemos con los dirigentes, para poder tener a gente que sea apta y que pueda trabajar de forma continua e ininterrumpida durante un año”.

Entre tanto, desde el club aviador se conoció que no se llegó a un acuerdo con Arrascaita en el tema de económico.

El jugador tras la revisión y la reunión con la dirigencia se fue a La Paz, en un vuelo anoche.

“Wilstermann es uno de los mejores equipos de Bolivia, es importante llegar al campeón. Vengo con toda la ilusión, la humildad de ganarme un puesto que será difícil por la calidad de jugadores que se tiene”, dijo el volante Arrascaita cuando llegó al aeropuerto Jorge Wilstermann, de Cochabamba.

Arrascaita que ahora es jugador libre porque finalizó su contrato tanto con Real Potosí como con Bolívar, iba a ser el primer refuerzo nacional que Wilstermann contrataría para la temporada 2020.

El volante yungueño llegó a Cochabamba con la idea de firmar un contrato por un año, algo que no pasó.

CUATRO JUGADORES YA NO CONTINUARÁN

Aunque todavía no es de manera oficial, se conoció que además de Alejandro Meleán, quien ya se despidió de la hinchada, no continuarán en Wilstermann los delanteros Bruno Miranda y Ricardo Pedriel, además el defensor Omar Morales; y el atacante brasileño Nilson dos Santos.

De los cuatro jugadores, el brasileño tiene contrato con Wilstermann por seis meses más; si la dirigencia ya no desea contar con los servicios del atacante, deberán llegar a un acuerdo con él.

La dirigencia aseguró que mantendría la base del equipo y que sólo hará algunos retoques para enfrentar el torneo Apertura y la Copa Libertadores 2020.