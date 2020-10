Ascenso: Confirman la Simón Bolívar con cambio en su formato

El Consejo Superior de la División Aficionados reunido ayer en Cochabamba definió garantizar el desarrollo de la Copa Simón Bolívar 2020 con cambios en su sistema de juego, evento que iniciará el próximo 7 de noviembre y concluirá el 29 de diciembre.

El Consejo Superior entró en cuarto intermedio hasta el lunes para abordar algunos temas pendientes, como las elecciones de las asociaciones y apoyo FIFA Forward y Evolución de Conmebol.

Fueron parte del encuentro ocho de nueve asociaciones. La Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) asistió con dirigentes que no estaban acreditados y no se les permitió participar.

El punto más álgido y que en su momento tuvo complicaciones fue el desarrollo del torneo, más allá de que la División Profesional decida reanudar o no su campeonato. Ahora, hay más certidumbre.

“Se definió la fecha de inicio, inscripciones, se modificó la convocatoria y el reglamento, como en el sistema del campeonato”, afirmó Víctor Vargas, presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

Por ahora, hay cupo para 37 participantes, incluyendo a Destroyers, último descendido de la División Profesional, siendo la última vez que se aceptará a un club invitado. Desde 2021 deben jugar por mérito deportivo.

La cantidad de equipos que participen por departamento puede mantenerse o reducirse. Esto se conocerá hasta el lunes 5 de octubre, último día para las inscripciones.

Entre las principales novedades está que el torneo se jugará en seis fases, siendo la primera departamental, en la que los tres o cuatro clasificados por cada región jugarán encuentros de ida y vuelta. Sólo avanzarán los dos primeros a la segunda fase nacional.

Para la segunda fase, se determinó que sean los cruces interdepartamentales: Cochabamba vs La Paz, Oruro vs Potosí, Tarija vs Chuquisaca, Santa Cruz vs Beni y eliminación entre equipos pandinos.

Serán partidos de ida y vuelta, a eliminación directa entre el primero y el segundo departamentales.

En la tercera etapa, los nueve ganadores más el mejor perdedor (10 en total) entrarán a un sorteo para conocer a su rival (ida y vuelta). La cuarta tendrá seis elencos, la quinta (semifinales) a cuatro y la final (sexta) a dos. El campeón se definirá solo en dos cotejos.

Situación de clubes vallunos en el torneo

Al momento, la situación de los equipos vallunos está establecida en tres representantes: Cochabamba FC, Municipal Tiquipaya y Enrique Happ, empero en la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) se aguarda una respuesta de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre el campeón provincial.

Más allá de esa situación, Víctor Vargas, presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), aseguró que los elencos vallunos clasificados ya toman previsiones sobre sus partidos como locales, al menos en la fase inicial.

Municipal Tiquipaya, subcampeón valluno, ya recibió una inspección del estadio Sebastián Ramírez que debe subsanar algunos detalles.

Cochabamba FC no dio a conocer su estadio, mientras que Enrique Happ pidió inspección al recinto Carlos Villegas de Entre Ríos (17.000 personas), en el trópico.