Thiago Leitao tiene el aval para dirigir a Vinto Palmaflor

Amparado en el artículo 32 del capítulo noveno del reglamento del torneo Único de la División Profesional, el entrenador Thiago Leitao Polieri podrá ejercer funciones en el club Vinto Palmaflor en sustitución de Julio César Baldivieso, cesado del cargo el lunes pasado.

“El director técnico podrá dirigir un máximo de dos equipos en la presente temporada y no podrá ocupar ningún otro cargo en otro cuerpo técnico. En caso de incumplimiento, el club podrá ser impugnado y perder los puntos en juego”, señala el precepto en el acápite de directores técnicos.

Además, la norma advierte que el entrenador y su cuerpo técnico tienen que ser registrados en el sistema Comet antes del inicio del campeonato, para que los mismos pueden figurar en las planillas del partido; caso contrario, no podrán estar en el perímetro otorgado al club.

“No hay problema, hicimos las consultas necesarias para que el profesor Leitao pueda trabajar con tranquilidad”, sostuvo Adalio Cabezas, presidente de Vinto Palmaflor.

“Que sea en buena hora”, dijo Cabezas al momento de presentar a Leitao al equipo en el escenario deportivo de Colcapirhua.

La contratación del técnico se produjo en menos de 12 horas, producto de las gestiones que llevó adelante el directorio del equipo quillacolleño con Leitao, quien renunció a San José para tomar la posta de Baldivieso.

Por su parte, el entrenador brasileño de 42 años señaló que Vinto Palmaflor tiene en sus filas a “futbolistas calificados, con capacidad de afrontar los dos frentes: la Copa y el torneo local. El club hizo una inversión para sellar el título, así que tenemos la responsabilidad de salir campeones este año”.

Leitao advirtió que todos deberán trabajar mucho para ganarse un puesto en el plantel.

“Que los jugadores que están jugando no se sientan titulares, y los que están afuera que no se sientan suplentes. Quiero que cada uno sienta que tiene capacidad para poder jugar y sea útil para el equipo”, añadió, a tiempo de indicar que con su llegada comenzará de “cero” el trabajo que emprenderá la plantilla con vistas a sus futuros compromisos. “Voy a poner a jugar a los que realmente sean los mejores; tampoco eso les asegura que en cada partido tendrán el puesto asegurado. Los resultados serán el fruto de nuestro trabajo”, puntualizó.

El desafío inmediato que tiene al frente el brasileño es clasificar al cuadro auriverde a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, remontando el 2-1 con que se impuso Wilstermann en el cotejo de ida. El encuentro se disputará el miércoles 7 de abril en el estadio Félix Capriles.

Evitar demanda

Cabezas reiteró que el alejamiento de Baldivieso de la institución quillacolleña fue por resolución del directorio y pretenden llegar a un buen acuerdo en la rescisión del contrato con el técnico cochabambino.

“Siempre le voy a rogar al profesor Julio (Baldivieso) que tratemos de solucionar de buena forma, no queremos ninguna demanda; le ruego de todo corazón”, dijo el titular de los auriverdes.

Por su parte, Jhonny Quispe, vicepresidente de Palmaflor, advirtió que existen cláusulas de rescisión en el contrato con Baldivieso, por lo que apelarán a ellas para dejar sin efecto su vinculación con esa entidad.

"Hay extranjeros mediocres que te quieren hacer la cama"

El entrenador cochabambino Julio César Baldivieso descalificó la actitud de los dirigentes del club Vinto Palmaflor porque lo cesaron de sus funciones sin argumento alguno.

“Sorprendido también por la decisión dirigencial, porque no tiene sustento. Ayer (por lunes) me llamaron y fuimos con todo el cuerpo técnico y nos hicieron conocer que tomaron esa decisión, y les dije que me dieran una explicación, pero no me dijeron nada, absolutamente nada”.

“Los técnicos nacionales merecemos respeto, me siento humillado, y en mi país. Hay gente que piensa que con su dinero puede hacer lo que quiera con los profesionales”, añadió el técnico a medios de prensa de la sede de gobierno.

“Hay extranjeros mediocres que no juegan y te quieren hacer la cama”, puntualizó Baldivieso.