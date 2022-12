Torneo de Reunificación de la AFC arranca este sábado con ocho partidos

El Torneo de Reunificación de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) comenzará a disputarse desde este sábado 3 de diciembre, con ocho compromisos correspondientes a las categorías Primera "A" y "B".

En el caso de la Primera "A", las canchas auxiliares del estadio Félix Capriles tendrán los siguientes duelos: Ladislao Cabrera vs Cala Cala (12:00), Cosmos vs San Simón (14:00), ambos en la cancha 4, mientras que Muni vs Libertad (16:00) se enfrentarán en la cancha 6, por la fecha 1 de la serie A.

Por el grupo B, ARC jugará con Funinka (16:00), en la cancha 4, mientras Comteco rivalizará con Ayacucho (16:00), en la cancha 6. Escara tendrá descanso.

La División Primera "B" se completará con los duelos Deportivo Cochabamba vs Tigres (10:00, cancha 4), por el grupo A. Descansará Arsenal.

En el grupo B juegam Valencia vs Nueva Alianza (13:00, en cancha Valencia de Punata). Sajama gozará de jornada libre.

Finalmente, el grupo C contempla el partido Real Pumas vs Felipez (12:00, estadio San José de Kami), dejando a San Lorenzo con fecha de descanso.

Los clubes ganadores pasarán a integrar la respectiva división en la temporada 2023, mientras que los perdedores serán ubicados en la categoría inferior inmediata.

No participan varios clubes de la Primera "A" y "B" de la AFC de la calle 16 de Julio, entre ellos los que luchan por el título, los que ascendieron, los que perdieron la categoría en la actual temporada y los que renunciaron a jugar el certamen.