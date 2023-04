Naabol negó autorización de vuelo a Always Ready por tratarse de una aeronave militar

El equipo de fútbol Always Ready no logró viajar a Cochabamba para enfrentar a Palmaflor el sábado debido a que Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) les negó la autorización para aterrizar en el aeropuerto de Chimoré y según la empresa, una de las razones para que no se haya autorizado el vuelo fue porque el avión tenía placa militar.



En rueda de prensa, Elmer Pozo, director de Naabol, reveló que el 21 de abril, a las 12:42, la recibieron una solicitud informal por medio de una fotografía vía WhatsApp, para la atención de servicios aeroportuarios por parte del Grupo Aéreo 71, dependiente de la FAB, para realizar un vuelo de apoyo de transporte a un equipo de fútbol.



Agregó que la pista de Chimoré en Cochabamba no recibe vuelos comerciales que superen los 8.000 kilos de peso de la aeronave y el avión contratado por el club deportivo tenía más de 11.000 kilos.



"No podemos brindar el servicio para este servicio debido a dos motivos: uno, en la pista de Chimoré, por el tema de obstáculos debido a los árboles de goma, no se puede realizar vuelos comerciales arriba de los 8.000 kilos, el avión supera los 11.000 kg", remarcó, a tiempo de aclarar que una aeronave militar no puede realizar vuelos charters o civiles, solo pueden realizar vuelos humanitarios, solidarios, por desastres naturales o por evacuación.



Por esta situación, el partido programado para las 15:00 del sábado en el estadio Bicentenario de Villa Tunari (Cochabamba) fue suspendido sin fecha ni hora.



El líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba y expresidente de Bolivia, Evo Morales cuestionó esa situación y recordó que en su gestión "había vuelos comerciales" en el aeropuerto de Chimoré.



"En nuestra gestión había vuelos comerciales a Chimoré, a Yacuiba y a Monteagudo (Chuquisaca). A la semana una o dos vuelos dependiendo el movimiento de pasajeros", dijo.