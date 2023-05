Brizuela deja de ser DT de Palmaflor tras debacle de resultados en la temporada

El entrenador argentino Daniel Brizuela determinó alejarse de la dirección técnica de Palmaflor, luego de la derrota sufrida el domingo en Villa Tunari ante Nacional Potosí, además de cumplir una campaña que fue de más a menos y con más sinsabores que alegrías.

Brizuela, que llegó en diciembre a Villa Tunari para armar y conducir a Palmaflor en la Copa Sudamericana y la temporada 2023, confirmó su alejamiento en entrevista a Radio Kawsachun Coca, luego de dirigir 13 partidos y apenas cinco victorias.

"Hoy por hoy, disculpas. Yo soy fanático y agradecido de la gente que se rompe el lomo para venir y apoyar, encima irse a esta hora en una bicicleta y no darle una alegría (...) considero que no se merece la gente esto. El escuchar a todas la tribunas 'Fuera Brizuela' es un llamado de atención y Palmaflor se merece estar ganando, no perdiendo. No le encontramos la vuelta a un grupo muy bueno, de buenas personas e hicimos lo que estaba a nuestro alcance. No se logró y hay que ser humildes cuando no alcanza y correrse cuando puede venir alguien para hacerse cargo de esto", declaró Brizuela a RKC.

En cuanto a números, Palmaflor, bajo el mando de Brizuela, solo ganó cinco partidos de 13 jugados (38,5%) y perdió ocho (61,5%), sin empates y sumando la Copa Sudamericana. Entre el Campeonato de la División Profesional y la Copa de la DivPro se registran cuatro derrotas consecutivas.

Además de atribuir a la altura un episodio de una derrota pasada en Cochabamba ante Aurora (2-1), los números en cuanto a goles anotados y recibidos también le juegan mal: 25 goles encajados y 17 goles.

Para su descargo, Palmaflor venció 0-3 a Royal Pari y 1-2 a Oriente Petrolero, ambos en Santa Cruz, pero perdió por la mínima diferencia como local ante The Strongest y Nacional Potosí, además del recordado 6-0 en Santa Cruz ante Blooming, por la fase inicial de Copa Sudamericana.

Desde el directorio del elenco tropical aún no se informó si la renuncia fue aceptada, pero todo se encamina a que la información será confirmada en las próximas horas.

En Palmaflor se habla extraoficialmente de muchos posibles sustitutos de Brizuela, entre ellos Julio César Baldivieso, Víctor Hugo Andrada, Thiago Leitao, Humberto Viviani, entre otros.