El exárbitro Mancilla aseguró que las acusaciones de Montaño son falsas

Alejandro Mancilla, exárbitro de la División Profesional, afirmó en esta jornada que las acusaciones que realizó Noel Montaño son "completamente falsas".

Montaño, destituido de la presidencia de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), afirmó que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, pagó 7.000 dólares a un árbitro para que The Strongest pierda el último partido del torneo de 2021.

Mancilla dirigió ese compromiso que ganó Real por 1-0, el 12 de diciembre de 2021, aunque en entrevista con SPORTS 360 negó rotundamente la denuncia del dirigente cruceño.

¿Qué puede decir de esta denuncia?

Un periodista me hizo escuchar la entrevista que dio el señor Noel Montaño…

¿Y cuál es su versión?

Que es absolutamente falso, él indica que el presidente de la FBF habría hecho llegar siete mil dólares a nosotros a través de un intermediario, eso es completamente falso, nosotros fuimos designados a sorteo junto al profesor Gery Vargas.

¿Su designación fue un sorteo?

Sí, fue transmitido en directo por la empresa de televisión que tenía los derechos y yo resulté ganador. El encuentro se llevó a cabo con total normalidad, comenzamos a la hora, ni un minuto después, inclusive nuestro partido terminó antes que los otros (Guabirá-Independiente y Aurora – Always Ready).

¿Cómo fue el trámite del juego?

Se desarrolló con total normalidad, hubo expulsados de Real y The Strongest por agredirse, al inicio del segundo tiempo, posteriormente fue expulsado otro jugador de The Strongest por juego brusco, pero nada más extraño. Recuerdo que se le anuló un gol a Real, en una jugada fina, con eso iba a ser 2-0, pero luego terminó el compromiso y se dio la adición de cinco a siete minutos y nosotros nos quedamos en la cancha y no recibimos reclamo de ningún jugador de Strongest que se quedó en la cancha ya que esperaban que termine los partidos de Montero y Cochabamba.