Claure sugiere que Costa deje la presidencia de la FBF

Después de que el destituido presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel Montaño, denunciara que el mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, pagó 7 mil dólares a un árbitro para evitar que The Strongest sea campeón el 2021, el presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, sugirió que el directivo del ente matriz del balompié boliviano dé un paso al costado hasta que se investigue las acusaciones en su contra.

“En cualquier Federación del mundo una acusación así tiene que ser investigada. Normalmente el acusado deja su cargo hasta que la investigación termine y se pruebe su inocencia. Que hará nuestro Presidente de la FBF? Si continuamos con impunidad total no avanzamos” (sic), señaló Marcelo Claure a través de sus cuentas en las redes sociales.

La respuesta de Fernando Costa no se dejó esperar y en conferencia de prensa señaló que “hay un grupo de dirigentes y exdirigentes, además del gremio de futbolistas, que están en campaña para desprestigiar al presidente de la FBF”.

No obstante, aseveró que recibió “absoluto respaldo” de todos los miembros del Congreso Ordinario, reunido el viernes pasado en la sede de Gobierno.

“Le han expresado un absoluto respaldo a este presidente, me respaldan, creen en el presidente Fernando Costa”, exclamó.

Eso sí, Costa no hizo referencia a la denuncia de Montaño sobre lo ocurrido en diciembre de 2021, cuando The Strongest llegó a la última fecha del torneo de la División Profesional como líder, pero terminó el torneo en el tercer puesto debido a que perdió en su visita a Real Santa Cruz y ganaron sus inmediatos seguidores: Independiente (campeón) y Always Ready que quedó segundo.

Ese día - más allá de jugar un mal partido- el Tigre terminó con dos jugadores expulsados por el árbitro Alejandro Mancilla - quien luego fue Presidente del Comité de Árbitros- y de no ser por un gol en el último minuto de Independiente, el campeón hubiera sido Always Ready, equipo presidido por Andrés Costa, hijo de la cabeza de la FBF.