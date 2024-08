Sin goles en El Alto: Always Ready y The Strongest empatan 0-0

En un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2024, Always Ready y The Strongest empataron 0-0 en un encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto. Ambos equipos mostraron un sólido desempeño defensivo, impidiendo que se abriera el marcador durante los 90 minutos.

El arquero de Always Ready, Alain Baroja, fue la figura destacada del encuentro, realizando cinco importantes atajadas que fueron cruciales para mantener su portería en cero. Por su parte, Guillermo Viscarra, guardameta de The Strongest, también tuvo una actuación destacada al detener cuatro disparos del equipo rival.

Always Ready, bajo la dirección técnica de Flabio Torres, alineó con un esquema 4-3-3, con Alain Baroja en el arco; Diego Medina, Luis Caicedo, Pablo Vaca y Marcelo Suárez en la defensa; Adalid Terrazas, Héctor Cuellar y Robson Tome en el medio campo; y José Carlos Martínes, Moisés Paniagua y Darlison Rodríguez en la delantera.

El equipo visitante, dirigido por Ismael Rescalvo, utilizó una formación 4-5-1 con Guillermo Viscarra como arquero; Ronald Bustos, Marc Enoumba, Darío Aimar y Fabricio Quaglio en la defensa; Maximiliano Caire, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita, Víctor Cuéllar y Jeyson Chura en el medio campo; y Enrique Triverio en la delantera.

Con este resultado, Always Ready se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, mientras que The Strongest ocupa la tercera posición con 15 unidades. En la próxima fecha, Always Ready se enfrentará a San Antonio Bulo Bulo como visitante, mientras que The Strongest recibirá a Independiente Petrolero en el estadio Hernando Siles.