Reportan demanada de Álvarez a Universitario de Vinto; el club estudiantil desconoce el mismo

Las demandas por incumplimiento en el fútbol boliviano son pan de cada día. El delantero Willan Álvarez presentó una demanda por 43 mil dólares a Universitario de Vinto, misma que el club del valle bajo desconoce al no tener un documento por intimación.

El tema de la demanda por ese monto fue divulgado por el programa deportivo Dosis de Fútbol, hecho que generó cierta preocupación en la familia estudiantil.

Los Tiempos se contactó con el club Universitario para conocer sobre el hecho. La dirigencia de Universitario aseguró no tener conocimiento de la demanda, ya que formalmente no llegó un documento que sustente esta situación. Sin embargo, pese a que el crédito vinteño no tiene algo formal, no significa que la demanda no esté lista para exigir el pago al jugador.

Desde la "U" agregaron también que la deuda con Álvarez asciende a 9.000 dólares y se concilió la misma con un plan de pagos, siendo que la primera cuota ya fue pagada.