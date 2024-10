Finaliza la era del DT Leitao al mando del plantel de San Antonio

La dirigencia del club San Antonio de Bulo Bulo determinó poner fin al vínculo con el estratega brasileño Thiago Leitao, quien ascendió al equipo a la División Profesional y conquistó la corona del Campeonato Apertura.

En el fútbol existe una frase: “Los resultados mandan”, y en el caso de Leitao fueron los que generaron su salida al mando de la institución con la que clasificó a la Copa Libertadores 2025.

El presidente de San Antonio, Juan Tardío, aseguró que la decisión la tomó la dirigencia, después de analizarla por un buen tiempo, debido a que los resultados no acompañaban al estratega.

“Hemos ido analizando el tema desde hace rato. La directiva tomó la decisión de no contar ya con él (Leitao). Nos apena mucho, pero hay momentos en los que se debe tomar esta decisión. Los resultados no le acompañaron, ya no había el respaldo de los jugadores”, sostuvo Tardío.

La ruptura entre los jugadores y el cuerpo técnico se hizo evidente tras la derrota (0-1) ante Blooming el lunes pasado.

“No se llegó a ningún buen término, primero porque ni siquiera he sido notificado de manera formal, segundo porque nadie de la dirigencia se comunicó conmigo para negociar mi salida”, escribió Leitao en las redes sociales.

La dirigencia se puso manos a la obra analizando y evaluando los nombres que tienen sobre la mesa, para elegir al sustituto del técnico Leitao.

Aunque no se filtraron nombres, se pudo conocer que se busca cerrar con un estratega cochabambino, para que se haga cargo del equipo lo antes posible.

Libertadores 2025 en el Félix Capriles

La dirigencia de San Antonio informó que la Copa Libertadores 2025 la disputarán en el estadio Félix Capriles, debido a que las mejoras en el estadio Carlos Villegas, de Entre Ríos, y los requerimientos logísticos que se deben cumplir no tuvieron ningún avance por parte de las autoridades de ese municipio.

San Antonio ya solicitó la autorización para inscribir al Capriles ante la Conmebol.