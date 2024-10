Gois de Lira: “El país está ilusionado, pero el proyecto es a largo plazo”

Gustavo Gois de Lira radica en Sucre donde disfruta de su familia, aunque sin dejar de lado lo que es su trabajo en la Selección nacional donde es el entrenador de arqueros.

Ya la etapa de futbolista quedó atrás, aunque sigue fluyendo en su sangre: “es una de las carreras más largas que hay porque uno se prepara mucho tiempo para jugar poco tiempo como profesional, pero nunca me dejé de preparar, de realizar algunos estudios para luego ser entrenador de arqueros”.

Gois de Lira comenta que “el fútbol lo tengo en la sangre, mi padre fue futbolista y profesor de educación física, mi madre también fue deportista, mi hermana lo mismo, los sobrinos, vengo de una familia de deportistas”.

Ahora, con la Selección Nacional, la perspectiva es otra, pero sigue el análisis del material humano que hay en el país.

¿Hay buen material humano?

Hay buenos arqueros y jugadores también, pero lo que no está ayudando al país, al fútbol y a la Selección Nacional es el ritmo de competencia, se pasa mucho tiempo de juego en el VAR, es muy incómodo para nosotros, porque cuando competimos en un torneo internacional como las eliminatorias, vemos que el ritmo de juego es otro. Este ritmo tan cortado que hay en el fútbol boliviano nos perjudica muchísimo, porque vemos que los jugadores llegan a la Selección con poco ritmo de competencia.

El fútbol es muy frenado, pausado, al mínimo contacto te cobran, no sabes si hacer una marca fuerte porque ya se van al VAR, cosas que a nivel internacional no hay. El fútbol es fluido y si hay análisis de VAR es muy corto, por lo general no hemos encontrado en eliminatorias hasta el momento que se corte el fútbol.

¿Es preocupante?

Sinceramente sí, porque hay jugadores, arqueros, pero se ven afectados por un resultado y empiezan a pelotear, jugar, son cosas que no nos sirven en la Selección, porque para competir a nivel internacional, mínimo tenemos que tener un buen juego de pie, a nivel internacional nos matan y es bien complicado. Yo tuve la oportunidad de competir como entrenador de arqueros en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, pero el ritmo de eliminatorias es distinto, se juega a otra intensidad. La Sudamericana, Libertadores varía un poco, pero las eliminatorias son diferentes.

¿Cómo vive esta etapa en la Selección Nacional?

Uno lo sueña y cuando lo cumple, uno lo tiene que disfrutar, yo en lo mío disfruto el día a día, en las sesiones, trabajos, en la organización, también me desafía a ser más responsable y cada día prepararme más y más.

¿Tener a Lampe, Viscarra, Torres, Poveda significa también aprendizaje?

Uno comparte con ellos el plan de partidos, se desglosa sesión tras sesión, lo que más hemos hecho énfasis con nuestros arqueros es que tengan un buen control y pase, como mínimo, a eso añadimos dar líneas de pases, saber hacer superioridad en la organización de juego, porque eso comienza desde el arquero, y tratar de no regalar los balones, que salgan en salida media o directa, que tengan un destino y trabajos en coordinación.

Hay buenos arqueros, pero producto de las canchas, vemos que, en nuestro fútbol, el gran porcentaje de juego de nuestros arqueros va en el juego directo; en la selección por la calidad de jugadores que tenemos y por no tener delanteros altos y fuertes, que puedan disputar balones aéreos, por ello nosotros tenemos que jugar con el balón al piso, nuestros futbolistas de mitad de campo hacia arriba tienen muy buen pie y nosotros no podemos cambiar esa idea de juego. En el caso de mis arqueros todo se inicia allá, en organizar las jugadas, damos distintas variantes en cuestión de inicio de juego, y sino me entienden el modelo de juego estamos haciendo cualquier cosa, entonces ellos tienen que saber a qué queremos jugar y transmitirlo en el campo de juego.

¿Qué lección les da la derrota ante Argentina?

Los goles que hemos recibido más que virtudes del rival han sido errores, un resbalón del central, un mal control de Medina en un ataque nuestro que el rival nos pilla con el equipo en salida, el tercer gol que ninguno de los chicos se paró en el balón y se avivaron los argentinos. Son tres goles que no deberían suceder y estamos conscientes de ello. Cuando te encuentras con tres goles en esas condiciones, y no es quitarle el mérito a Argentina que fue superior a nosotros, pero si no ocurrían estos accidentes podíamos haber perdido, pero no de la manera en que perdimos.

¿Argentina y Messi fueron contundentes y no se cansaron de atacar?

Te demuestran mucho respeto, es lo lindo en el fútbol, cuando un rival te respeta y no te sobra, te juega como lo hizo Argentina de principio a fin y no se limitan a nada, ellos te han jugado desde el inicio hasta el final con gran intensidad por algo es el campeón del mundo, tiene sus líneas muy compactas y uno cuando lo ve desde el costado del campo de juego ve lo lindo del fútbol, lo sencillo, con jugadores que no se complican, que no hacen una gambeta de más, hacen los pases muy rápido, están en constante desdoblamiento. Llegar a ese nivel es lo ideal, no complica el fútbol.

¿El país vibra con la Selección, que se puede ofrecer de aquí en más?

Nosotros hemos sentido ese cambio que hubo, hemos percibido un cariño muy grande, el país se ha ilusionado, pero no hay que desenfocarse, a nosotros nos han entregado un proyecto a largo plazo y estamos yendo a eso con chicos jóvenes, tal vez cometiendo algunos errores en el campo de juego, pero de eso se trata con la juventud. Ahora escucho que quieren que llevemos a jugadores de experiencia, pero tenemos que ser realistas. Qué es lo que se le ha dado al cuerpo técnico del profesor Villegas, se nos ha entregado un proyecto a largo plazo y nosotros vamos a apuntar a eso. Nosotros íbamos a llamar a jugadores de experiencia que iban a estar en el arco, pero a partir de ahí armar la columna vertebral, los chicos que han sido convocados se han entregado al máximo, son jugadores que si les dices que se tiren de cabeza lo hacen, ese es el proyecto de la selección, es de diez años.

¿Pero se ganó y hay la opción de clasificar al Mundial?

Estamos conscientes de eso, pero nosotros no podemos poner ninguna mochila encima de los chicos, cargarlos de responsabilidades, ellos mientras disfruten del fútbol, entran a la cancha y se sienten con esa libertad, y te hacen maravillas, pero no metemos otro tipo de responsabilidades. Nosotros estamos seguros que de aquí a tres años, realmente se va a ver la mano del trabajo. Ellos (los jugadores) en poco tiempo se han comprometido con la idea que buscamos, pero de aquí en dos o tres años y manteniendo el trabajo va a haber muchos más resultados. Dios quiera que esta ilusión continúe y siga siendo respaldada por los resultados, fundamentalmente.