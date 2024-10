La U de Vinto no pudo frenar a The Strongest

Universitario de Vinto no pudo frenar a The Strongest, después que ayer no resistió la ventaja parcial de 2-1 y cayó por 2-4, en el duelo con el que arrancó la fecha 20 del Campeonato Clausura, que se disputó en el estadio Félix Capriles.

Con este resultado el Tigre recuperó el segundo lugar de la tabla del Clausura con 33 unidades y con dos partidos menos está a ocho del líder Bolívar, metiéndose de nuevo en la lucha por el título.

Entre tanto, el conjunto valluno, que busca escalar posiciones en la tabla acumulada para mejorar su premio de Copa Sudamericana, no pudo acortar distancia y permanece en la séptima casilla con 37 puntos.

En el partido, The Strongest se adelantó el marcador a los 49’PT, con el gol de media vuelta de Rodrigo Ramallo, en el primer remate a portería del Tigre. Mientras que, para el local la única jugada clara de gol, fue un remate cruzado de Andrés Llano (18’PT), a las manos de Guillermo Viscarra.

La U de Vinto conquistó el empate en la primera llegada del segundo tiempo, con el gol de Yerco Vallejos, quien anotó el 1-1 con un tanto de media vuelta (3’ST).

Ocho minutos después el local se puso en ventaja con un gol en contra de Enrique Triverio quien, en su afán de querer despejar un centro de Raúl Castro, desvió el esférico en propia portería (11’ST).

Pero nada estaba definido, ya que The Strongest le dio la vuelta al resultado. Triverio se reivindicó al anotar el empate (2-2) con un cabezazo tras un centro de Víctor Cuéllar (30’ST).

Diez minutos después fue el turno de Maximiliano Caire, quien puso el 2-3 tras desviar el balón con la cabeza al fondo de las redes (40’ST); aunque pareció que fue Abdiel Ayarza, quien anotó el tanto.

En esta jugada, Caire chocó contra la rodilla de Almada y tuvo que ser evacuado a un centro de médico. Para ese momento el Tigre ya no tenía más cambios y terminó jugando con 10 hombres.

Pero eso no frenó a la visita ya que a los 50’ST Sebastián Guerrero puso la cereza sobre la torta al convertir el 2-4 final, con un remate cruzado, tras un centro de Gabriel Sotomayor.