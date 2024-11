Bolivia tiene chances de clasificar al Mundial 2026, según exjugadores

El exmundialista William Ramallo y el exjugador Marcelo Carballo creen que Bolivia tiene grandes chances de clasificar a la Copa Mundial 2026, y en el caso de que no se diera en estas eliminatorias, de seguro en la próxima la Verde tendrá mayores probabilidades.



La perspectiva de la selección nacional es poder finalizar este año, ya sea en zona de clasificación directa o mínimamente en la casilla de repechaje. Para conseguirlo debe vencer sí o sí a Paraguay en El Alto, el martes 19 de noviembre. Y el panorama sería mejor si el jueves 14 saca al menos un punto en su visita a Ecuador, en la ciudad portuaria de Guayaquil.



Ramallo sostuvo que, aunque como boliviano le encantaría que la Verde sume en Guayaquil, se debe ser realista, tomando en cuenta que Ecuador le ganó a Argentina, además de tener una gran selección con jugadores de mucha trayectoria.

“Como boliviano espero que nos vaya bien, pero hay que ser realista. Ecuador va a ser un rival muy difícil. Pero seguroque le vamos a ganar a Paraguay”, dijo Ramallo y explicó que precisamente se apunta a sumar los 12 puntos que le quedan a Bolivia por jugar en El Alto, para tener “la chance de clasificar”.



Por su lado, Carballo, expresó que “jugar en Guayaquil va a ser una prueba interesante no solo por la chance de sumar puntos, ante un rival directo, si no, sobre todo, en cuanto a lo que viene después, porque se logrará tener un equipo fortalecido como local y que sume nuevamente puntos de visita, en lo anímico, fortalece en su rendimiento, lo que puede ser fundamental para lo que viene en la recta final, el próximo año”.



Ambos creen que Bolivia tiene buenas opciones de sumar los 12 puntos que le quedan en el estadio Municipal de Villa Ingenio y que tiene gran probabilidad de sacar algún punto en sus visitas a Perú y Venezuela.



“Ante Perú y Venezuela, que en este momento no están bien, creo que se puede conseguir un resultado positivo, más los cuatro partidos que vayamos a ganar acá en El Alto, nos daría chance de prácticamente clasificar al Mundial”, sostuvo Ramallo.



Carballo, además, destacó que la Verde está demostrando una “mejoría, sobre todo, desde una idea de intentar jugar.



Creo que son varios elementos que abren una gran chance, una gran ilusión de estar en el siguiente Mundial y, bueno, si quizás no se da en esta eliminatoria, existe una gran perspectiva para la siguiente, porque la mayor parte de este equipo es gente joven, que está para una o dos eliminatorias más. Entonces, el proceso de maduración es muy probable que pueda dar sus resultados en estas próximas clasificatorias”.



También ambos se mostraron felices porque la fanaticada poco a poco vuelve a enamorarse de la selección nacional.



“Fue muy lindo, que cuando les ganamos a Chile, Venezuela y Colombia, ver esa alegría en los niños que no tenían ni idea de lo que nosotros habíamos vivido cuando clasificamos al Mundial. Me alegra bastante que la juventud ahora se entusiasme y nosotros podamos contagiar ese civismo”, concluyó Ramallo.