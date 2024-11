Wilster está al filo del abismo por las deudas que ya superan $us 3 millones

Wilstermann está al filo del abismo, apunto de ser ahogado por las deudas que ya superan los 3 millones de dólares, sumando los sueldos impagos al equipo actual, al plantel de apoyo, el cuerpo técnico, las demandas de exjugadores, extécnicos, y los extrabajadores administrativos.



Esta crisis empezó a generarse en Wilstermann desde incluso antes de 2020 y se ahondó durante la pandemia. Aunque en aquella época existían recursos de premios internacionales, el Aviador siempre terminaba en números rojos por una mala administración.



La actual situación económica es tan crítica en Wilstermann que el plantel actual tiene una deuda de seis meses y, en tres casos, se les debe un 25% del mes de abril.



Este hecho obligó a los jugadores a determinar no presentarse a los entrenamientos del plantel hasta que la dirigencia pague el 100% del sueldo de mayo. En esta oportunidad, no están dispuestos a recibir un porcentaje, con la promesa de que en las siguientes semanas les completarán el salario.



“Teníamos que volver a entrenar ayer (por el miércoles) pero no lo hicimos porque no hay novedad, estamos a la deriva, nos deben seis meses de este año y de otros años también nos deben, hay deudas que llegan a los 18 meses, ya no podemos más”, dijo Marvin Bejarano, a los medios.



El plantel debía presentarse al complejo de Wilstermann a las 9:00; sin embargo, después que algunos jugadores como Santiago Echeverría y Rodrigo Amaral, en diferentes entrevistas, señalaron que el plantel no se presentaría, el cuerpo técnico determinó eliminar la convocatoria.



“Mañana (por ayer) no nos vamos a presentar, no vamos a entrenar hasta que aparezca el dinero, ya no podemos aguantar más”, le dijo Amaral a On Sports.



Según el uruguayo la situación ya es insostenible, porque muchos jugadores no tienen para comer y en su caso específico “dejé muchas cosas para poder estar acá, vendí mi camioneta en Uruguay para poder sobrevivir este año”, dijo.



Por su lado, Echeverría en conversación con Dosis de Fútbol, señaló que incluso analiza si empezará a trabajar de taxista, para generar algunos recursos para llevar a su familia a Argentina.



Pese a todo, Echeverría dijo que quienes más perjudicados en el equipo no son los jugadores “sino aquel trabajador que cobra el sueldo mínimo y es duro para ellos”.



Ayer algunos de los trabajadores del complejo señalaron que ya no se presentarán debido a que no contaban dinero para costear los pasajes.



Echeverría, además, le indicó a Los Tiempos, que empezaron a analizar algunas ideas con las que podrían generar algunos recursos.



Entre tanto, la dirigencia está enfocada en organizar algunas actividades que le generarán ingresos nuevos al club, como la cena por el aniversario de Wilstermann, el próximo 24 de noviembre.



“Sin plata ya no se puede seguir porque ya no hay de donde sostenerse. En dos días explota todo acá, ya no llegamos a la cena del aviador. Si no lo hacen y no tiene la manera de dar solución, hay que buscar a otra persona o que ellos busquen a esa persona”, indicó Amaral.



Pero para la dirigencia, más allá de que pueda conseguir los recursos suficientes para pagar la planilla de mayo y así lograr que vuelvan a los entrenamientos, los problemas económicos seguirán, porque fuera de la deuda con la planilla actual, deben buscar recursos para pagar los acuerdos con algunos jugadores como Patricio Rodríguez, Serginho, Cristian Chávez, Paúl Arano, Ramiro Ballivián, Maximiliano Ortiz, o incluso la del extécnico Sergio Migliaccio.

Wilster tiene otra sanción de la FIFA



Wilstermann sumó una segunda sanción FIFA que le prohibe inscribir nuevos jugadores hasta nuevo aviso, según dio a conocer el portal de FIFA.

El Aviador presenta una primera sanción del 23 de septiembre y una segunda registrada el 31 de octubre pasado.

La sanción ya no es por tres periodos, como en anteriores ocasiones, sino por tiempo indefinido.

Entre tanto, ayer el exvolante de Wistermann Adriel Fernández, que ahora milita en San Antonio, señaló que “arreglé toda mi demanda con el presidente Omar Mustafá, pero ya está todo solucionado con el presi. En lo personal está todo tranquilo, llegue a un buen acuerdo y no pasa nada”.