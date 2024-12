Alerta roja en Wilstermann: jugadores emiten comunicado por falta de pago

La situación en Wilstermann es delicada. Los jugadores de Wilstermann dieron a conocer que la dirigencia les adeuda seis meses y medio de salarios, además que no hallaron respuesta al compromiso de los dirigentes de cancelar al menos uno de estos para la recta del final del año.

Sin embargo, se conoció que la dirigencia pagó la mitad de un mes adeudado, todo ello con la recaudación del jueves en el partido ante Bolívar. También criticaron la cifra preliminar de venta de entradas del lance, que dio cuenta del ingreso de 16.000 espectadores, cuando notoriamente el recinto, con capacidad de 32.303 personas, lució abarrotado.

"Estamos desde las 10 de la mañana hasta la hora que los administrativos se van, que son las 4 de la tarde, esperando el ingreso de las entradas que son los talonarios, que siempre están llegando antes las 2 de la tarde y casualmente no llegaron. Era contabilizar con los administrativos que estas entradas y ver que lo que le dijeron sea cierto, porque no estamos creyendo lo que nos están diciendo y queríamos confirmar que esto que no dijeron en la directiva, acompañando el seguimiento de todos los compañeros. No hay transparencia, sentimos que nos mienten en la cara y es muy complicado para todos, ¿no? Porque siempre ponemos el pecho con el escudo por este club. La respuesta de ellos es negativa y nosotros siempre estamos al pie de cañón", declaró Santiago Echeverría, en el video comunicado que se emitió por rrss.

Asimismo, Alejandro Chumacero, volante aviador, sostuvo que se vio el estadio lleno y que su pretensión es cobrar un salario con todo lo recaudado, monto que extraoficialmente alcanza al medio millón de bolivianos.

"Ustedes son testigos, de que ayer (por el jueves) os ayudaron ustedes, la hinchada. Y bueno, este grupo que está reclamando los justo, lo que se puede hacer y queremos que se no se escuche, porque esto es un muy preocupante", acotó Chumacero.

La preocupante situación en Wilstermann ya fue advertida por los jugadores, ya que por este incumplimiento se pueden sumar más demandas de jugadores de la plantilla actual, tal como sucedió con el brasileño-boliviano Jefferson Tavares que intimó al club por 58.000 dólares a razón de los salarios adeudados.

"Lo que nos dicen ahora es que solo vendieron físicamente 13.000 entradas y 3.000 y pico entradas virtuales. Sumando los dos, se suman 16.000 entradas y pico de entradas. Es muy llamativo eso, porque el estadio donde jugamos de local (Félix Capriles) tiene una capacidad para más de 32.000 espectadores... y que solo se diga que se vendieron 16.000 entradas, deja mucho que desear", agregó Bejarano, quien además indicó que ni sumando la cantidad de socios y abonados cierran los números preliminares que les facilitaron.

Finalmente, los futbolistas afirmaron su compromiso con el club y las últimas fechas del Torneo Clausura, a la espera de una comunicación de la dirigencia.

El actual directorio, al momento, tampoco respondió a las solicitudes de jugadores ni emitieron comunicación oficial alguna a horas del clásico valluno 159 ante Aurora, que se jugará este domingo en el estadio Félix Capriles.