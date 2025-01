Declaración de Montaño: jugador admite culpa y libera al club Aurora

El caso del futbolista Gabriel Montaño Moizán (19 años) dio un giro casi decisivo antes del fallo del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD): el jugador admitió su culpa, pero exoneró de responsabilidad alguna al club Aurora.

De acuerdo a la declaración realizada el lunes ante el TDD en Cochabamba, Montaño aceptó que no se llama Gabriel, sino Diego Hernán Montaño Moizán, además que no tiene 19 años y sí 25 (nacido el 23 de junio de 1999).

Responsabilizó a un vecino suyo, llamado Alberto, un abogado que lo convenció a sus 11 y 12 años de cambiar su nombre y bajarse la edad para poder jugar al fútbol. Todo esto fue, según Montaño, sin el consentimiento de sus padres y mucho menos de los dirigentes celestes de ese año.

“Muy bien, entonces, para aclarar le hago una pregunta clave, ¿cuántos años vos tenías cuando te hicieron tu nuevo carnet y quién es la persona que te hizo tu nuevo carnet? O sea, no existe un hermano que se llame Diego, sos vos Diego, o sea no hay otra persona si no que te hicieron un nuevo carnet, pero con otro nombre y otra edad, ¿es así?”, inicia la pregunta clave del TDD.

Montaño respondió: “Sí, es así, yo era, tenía por ahí 11, 12 añitos, no me recuerdo muy bien, y fue don Alberto que me ayudó”. “¿Era un vecino tuyo?”, consultó el TDD.

A ello, Montaño declaró: “Vivía a una cuadra, era un abogado, que siempre iba a la canchita donde jugábamos y él me dijo, me ayudó para sacar ese carnet, me habló, me dijo: ‘Te voy a sacar un carnet para que puedas jugar aquí en mi equipo’. Y yo fui, me fui a sacar eso (cédula), yo jugué con él porque me regalaba plata y después de todo eso ya se me presentó, como iba con mi tío al club , yo jugaba ahí en todas las categorías, y se presentó y me hablaron para que pueda habilitarme (en Aurora)”, agregó, a tiempo de indicar que Alberto ya falleció.

Con estas declaraciones, todas las pruebas expuestas por Royal Pari establecen que el jugador incurrió en esta faltas, además que corroboran dos documentos que circularon en las últimas horas: el informe de similitud dactilográfica de las huellas digitales de los pulgares de la mano izquierda de los registros de Diego Hernán y Gabriel, además de un registro federativo de Diego Hernán cuando fue inscrito en la categoría sub-9 del club Liga Deportiva Mundo Joven en Acción.

A falta del fallo final del tribunal, el jugador, al admitir su responsabilidad, puede ser sancionado entre dos y cuatro años sin actividad deportiva, algo que será definido una vez que acabe este proceso.

Sobre esta declaración y el desarrollo del proceso, el asesor legal del Inmobiliario, Sergio Romero, le dijo a Los Tiempos que el club cruceño ofrecerá una conferencia de prensa hoy.

A este proceso, además, se adhirió el club Real Santa Cruz, entidad aceptada por el TDD para que forme parte de la demanda deportiva.

Declaración de Cornejo

También se hizo pública la declaración del titular celeste, Jaime Cornejo, quien aseguró que cuando el asumió la presidencia en 2016, el futbolista ya estaba inscrito en Aurora.

“Yo sí hago los contratos, pero ya en habilitaciones y esos casos, no, no participo, por lo cual no me inmiscuyo mucho en eso, pero he averiguado qué es lo que pasa, etcétera, pues tampoco los conozco a todos los jugadores de, de divisiones menores, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, cuál es la historia de Gabriel, él aparece, estaba en el club antes de que yo asuma la presidencia dos o tres años antes, él ya formaba parte de divisiones menores”, aseguró Cornejo.

También surgió otro documento, un poder notariado del 4 de marzo de 2022, en el que Sandra Valencia recibe la tutela del mencionado deportista Gabriel por dos años, aquel que suscribe con Emilio Montaño y Lucy Moizán, padres del mencionado.

No afecta a la Verde

Ante las preguntas y sondeos de las federaciones de Venezuela y Chile sobre la posibilidad de impugnar las derrotas sufridas ante Bolivia en 2024, la FBF salió a dar tranquilidad en sentido que Montaño sí fue convocado para ambos cotejos, pero que no fue parte de estos ni para la banca de suplentes.

MONTAÑO, EL PRINCIPAL AFECTADO

Para Eduardo Arévalo Tineo, periodista deportivo de larga trayectoria en Cochabamba y Bolivia, el caso Gabriel Montaño Moizán, generó un revuelo en todo el país, pero principalmente la afectación es para el deportista, aquel que goza de buenas condiciones en este deporte.

“Lamento mucho porque es sujeto de un castigo, no podrá jugar y probablemente el asunto llegue hasta la justicia ordinaria. Por ello, lamento mucho lo que le pasa a Diego, no a Gabriel, que admitió la culpabilidad en la declaratoria y será sujeto al Código Disciplinario”, analizó Arévalo.

A juicio del periodista deportivo, la parte sustanciosa del proceso es que el club Aurora y la dirigencia a la cabeza de Jaime Cornejo no tienen implicación en el caso, aunque el dictamen final del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) saldrá en base todos los elementos que siguen en proceso.

También indicó que la llegada de Montaño con la nueva documentación se registró en la gestión de Bernardo Pavisic, empero el tema de fondo es que estos papeles ingresaron en Aurora al asumirse la buena fe de los mismos.

“Para entonces ya tenía un documento, un carnet de identidad que lo acreditaba con el nombre de Gabriel. ¿Cómo lo obtuvo? Pues de una manera no correcta, no legal, mediante un abogado que ya falleció. El tema de fondo es que dice que ‘yo no inculpo al club Aurora, porque no conocían de esto’”, agregó.

En cuanto a los clubes Royal Pari y Real Santa Cruz, que siguen la demanda ante el TDD por este caso, Arévalo indicó que cada uno buscará “llevar agua a su molino”, y que así como ellos iniciaron este proceso ante la justicia deportiva, Aurora también presentará defensa.

Identificó que de fondo también “hay que salvar el descenso Royal Pari, salvar la categoría de Real Santa Cruz y buscan todos los medios, pero a la luz de los hechos no va a ocurrir esto”, siendo que si el futbolista es declarado culpable, no habrá sanción de descenso para Aurora.

“Hay que esperar el TDD haga su trabajo, nada más. Porque después, especular que si le van a quitar puntos o no. Dejemos que el tribunal falle sobre los elementos fundamentales que son las pruebas de cargo y descargo. Finalmente, cabe recordar a los demandantes que no hay sentencia mientras no se compruebe lo contrario”, acotó.