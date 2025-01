La dirigencia de Wilstermann enfoca sus esfuerzos en el Día del Rojo, que se realizará el sábado 8 de febrero, para recaudar los recursos económicos que les permita liberar el sistema Comet y así poder habilitar nuevos jugadores.

Mauricio Méndez, expresidente e historiador del club Wilstermann, brindó a Los Tiempos algunos detalles sobre el Día del Rojo, evento en el que colabora con el Aviador.

“No existe ninguna manera de pagar la totalidad de las demandas que están en la FIFA ni Día del Rojo, ni con día del azul, ni con día del verde; lo que sí puede darte el Día del Rojo, es algo de dinero para pagar parte de lo que se adeuda a varios de los acreedores, pero si no funciona el Día del Rojo no vamos a habilitar jugadores con absoluta seguridad”, expresó Méndez, quien fue el creador del Día del Rojo en los años 90.

La meta de la dirigencia alcanzar 5 mil socios abonados el 8 de febrero.

“Tuve una reunión para establecer una estrategia comunicacional orientada a incentivar a la gente a que compre su carnet el Día del Rojo, que se va a desarrollar el 8 de febrero”, aseguró.

El evento se realizará en un local, desde la tarde hasta horas de la noche, “con grupos musicales, donde vamos a requerir el apoyo de las barras de las Páginas Unidas y vamos a intentar hacer algo diferente. Nuestra idea es que podamos generar un importante recurso económico a favor de Wilstermann”, señaló Méndez.

El expresidente rojo indicó que, con el actual plantel, el Aviador no descenderá, pero tampoco va a pelear por un título.

“Con lo que tiene hoy, le da para no descender. Creo que hay una plantilla que puede pelear la media tabla. ¿Qué podrá pelear una Sudamericana? No sé. Pero tengo dos certezas, que no vamos a ir a una Copa Libertadores y que no vamos a descender”, dijo.

Para Méndez, “Wilstermann tiene que sufrir un proceso de mediano alcance, quizás dos o tres años, en los que pueda ir negociando y pagando de a poco algunas deudas, para tratar de estabilizar su economía y así luego poder afrontar una nueva temporada en la que genere ilusiones y genere expectativas”.

Leiva llega para reforzar al Rojo

El defensor central argentino Dylan Leiva es uno de los primeros refuerzos de Wilstermann. El jugador llegó ayer a Cochabamba y se sumará a los entrenamientos del plantel hoy.

Leiva, de 28 años, inició su carrera en el club General Paz Juniors, pasó por San Martín, Brown de Adrogué, Deportivo Madryn. En 2022 jugó en el club Hércules ( tercera categoría del fútbol español). En 2023 regresó por Madryn y el año pasado jugó en Sportivo Belgrano, del torneo Federal A argentino.