Con Leiva, Wilster cerraría la llegada de extranjeros

Con la llegada del defensor argentino Dylan Leiva, Wilstermann suma un total de cuatro jugadores extranjeros y es posible que no llegue otro más por la difícil situación económica que atraviesa el club.

Además de Leiva, el Aviador tiene en sus filas a los paraguayos Álex Cáceres (volante) y Héctor Bobadilla (delantero), además del uruguayo Gonzalo Casillo (marcador central).

Sergio Nina, jefe de prensa del club Wilstermann, explicó ayer que, si bien no se cierran a nada, la idea que tiene la dirigencia es “cochabambinizar” el plantel.

“Los clubes están acostumbrados a llenar los seis cupos de jugadores extranjeros; sin embargo, en Wilstermann se está pensando en dar más oportunidad a nuestra cantera, por eso tenemos tantos jugadores juveniles, porque la idea es cochabambinizar el plantel”, aseguró Nina.

Si bien en las últimas horas se habló sobre que las negociaciones con un arquero extranjero se cayeron y que ahora se estaría en conversaciones con otro, lo cierto es que Wilstermann primero debe levantar las sanciones en la FIFA antes de seguir contratando más jugadores.

“La dirigencia no se está desesperando, porque también hay que tomar en cuenta la situación del club. Incluso en la actualidad se tienen algunos recortes salariales a los jugadores, quienes deben acomodarse a la realidad que está viviendo, no sólo Wilstermann, sino el país y muchos otros clubes a nivel nacional. Sería muy precipitado seguir buscando jugadores de todo lado sin que no se levante la sanción en la FIFA”, sostuvo.

Nina explicó que, con la salida de Bruno Poveda, en el arco de Wilstermann se tiene a Arnaldo Giménez como primer arquero y a Lucas Salinas como segundo, pese a que este último dijo ayer a algunos medios que su intención es continuar en el Rojo, aunque lamentó que la dirigencia aún no se contactó con él.

Para el puesto de tercer arquero, según Nina, se tiene a Santiago Zotes y a Mateo Nogales, quienes ya tuvieron oportunidad de trabajar con el plantel profesional.

El Rojo, por el momento corre contra tiempo, porque el 21 de marzo se cierra el periodo de inscripciones.

Llegan a un acuerdo con Migliaccio

El extécnico de Wilstermann Sergio Migliaccio llegó a un acuerdo con el club, para así levantar su demanda ante FIFA, siendo el primero de cinco que el Rojo debe desbloquear.

Migliaccio, en conversación con Dosis de Fútbol, confirmó que aceptó la propuesta de Wilstermann y que el club ayer hizo el primer pago. Con este acuerdo al Rojo aún le resta llegar a buen puerto en las negociaciones con Humberto Osorio, Mathías Techera, Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez.