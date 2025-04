Lampe está de vuelta: “Superé la lesión, me siento cien puntos”

La Copa Sudamericana vuelve esta semana y tanto Gualberto Villarroel San José como Nacional Potosí, los dos representantes bolivianos, tendrán un duro reto. Ver más Juegan GV San José ante Once Caldas en La Paz y Nacional con Boston River

Si hay algo que marcó parte de la vida del papa Francisco, fue haber conocido al club "de sus amores", San Lorenzo, a los nueve años. El papa Francisco, "loco por el fútbol", hincha de San Lorenzo y su jugador favorito era brasileño