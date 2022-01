Nosiglia finaliza el Dakar en el puesto 17

Sin presión y disfrutando los kilómetros finales, el corredor boliviano Daniel Nosiglia finalizó la última etapa, de Bisha a Jeddah (163 km), en la posición 25 en motociclismo con un tiempo de una hora, 51 minutos, 20 segundos, que le permitieron acomodarse en la casilla 17 en la clasificación general del Rally Dakar, prueba que por tercer año consecutivo se corrió en el desierto de Arabia Saudita.

Nosiglia completó su quinta participación en esta competencia, tomándose la revancha de la edición anterior cuando abandonó en la segunda etapa por un accidente. En esta ocasión, el único piloto boliviano en carrera cumplió una actuación destacada por el ascenso constante de puestos a partir de la mitad del trayecto.

"Ha sido un buen Dakar para mí, día a día más fuerte, mientras más cansado debería haber estado he ido mejorando. Ha sido un buen Dakar", declaró Nosiglia, piloto de la escudería española Rieju, quien quedó a 11 minutos, 20 segundos del ganador de la etapa, el chileno Pablo Quintanilla (1h40'00").

El corredor paceño se mantuvo en nueve jornadas dentro del Top 20 de la general a lo largo del Dakar 2022, en las restantes tres etapas estuvo del 21 al 22. En la clasificación absoluta, Nosiglia acumuló 41h02'46" a dos horas, 15 minutos, 16 segundos del ganador, el británico Sam Sunderland (38h47'30").

A nivel de etapas, en la penúltima llegó a la meta en el décimo tercer lugar siendo su mejor registro. Ese lugar alcanzando le dio un empujón de confianza en la recta final de esta carrera que tuvo un total de 7.692 kilómetros en total y 4.258 km de especial.

"Sabíamos que desde un principio que las posibilidades eran difíciles para pelear adelante con una moto estándar. No tengo ninguna penalización, no he cometido un error grande, pocos problemas mecánicos", declaró Nosiglia en entrevista con su equipo de prensa.

De los 144 motociclistas que largaron hace dos semanas, sólo 124 finalizaron la carrera. De estos 14 fueron corredores sudamericanos, siendo Nosiglla alcanzando la tercera mejor ubicación. A nivel de la categoría Elite, quedó en el puesto 16.