Marco Antezana se pierde el Mundial de Cross por una lesión en el hombro

El piloto cochabambino Marco Antezana se lesionó el hombro izquierdo durante el Supercross en Argentina y quedó descartado para el Mundial de Motocross que debe disputarse en Argentina el 22 de marzo.

“Me caí en una curva durante el Supercross, traté de continuar pero el dolor era muy fuerte y tuve que abandonar. Ya después me dijeron que tengo un desgarro en un tendón del hombro izquierdo, que está como 40% roto. Además tengo una pequeña fisura en la mano izquierda igual”, cuenta el piloto Antezana, que se encuentra en Cochabamba para pasar un tiempo de su recuperación junto a su familia.

“Mi participación en el Mundial está descartado, porque es el 22 de marzo, para esa competencia debería estar entrenando sin parar ahora, complicado. Ahora estoy descansando y esperando recuperarme pronto”, añadió.

Antezana espera estar al 100% lo más antes posible para volver a los entrenamientos rumbo a su participación en el Campeonato Nacional de Argentina, en la categoría MX-1. En el 2019 fue subcampeón pese a la fuerte lesión que tuvo y este año apunta al título.

“El equipo (Team Freytes Motorsports) está apostando mucho. Me he estado preparando más, me sentía muy motivado, pero son pequeñas cosas que pasan. Ahora estoy enfocado en el campeonato de Argentina, que empezará en abril. Queremos ganar el campeonato y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, finalizó el bicampeón Latinoamericano de la MX-1.