Polémica en la Libobásquet: FBB inhabilita al DT Giovanny Vargas, quien considera el hecho como una represalia

El entrenador más ganador de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) y extécnico de la selección nacional, Giovanny Vargas, se pronunció acerca de su inhabilitación para dirigir. El DT valluno señaló que se trata de una presunta represalia por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB).

Para esta temporada, el club Leones contrató a Vargas para conducir al quinteto en la defensa del título de la Libobásquet, pero la entidad federativa anunció al Lila que el estratega está suspendido, sin dar mayores razones.

"Cuando pensé que había visto todo en contra de mi persona por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol sale esto... hay tanto por decir que no sé si eso cambiaría en algo la situación. EN ESTE MOMENTO NO ME IMAGINO QUÉ SALDRÁN A DECIR PARA HACERME QUEDAR MAL, QUÉ VAN A INVENTAR O A QUIÉN VAN A PEDIR QUE HABLE EN MI CONTRA, YA QUE JAMÁS SE ME HIZO LLEGAR NADA, COMO SER ALGÚN PROCESO O CASTIGO NI NADA POR EL ESTILO....pero después de ver cómo vienen manejando estás situaciones puedo esperar cualquier cosa", señaló Vargas en sus redes sociales y que compartió con Los Tiempos.

Vargas, seis veces campeón de la Libo con La Salle de Tarija (2), Vikingos de Tarija (1), Calero de Potosí (2) y Pichincha de Potosí (1), también fue entrenador de la Verde en la Americup FIBA y las clasificatorias de FIBA América al último mundial de básquetbol. En aquella oportunidad se denunció una falta de atención a la selección por parte de la FBB, ya que no se les brindaron las comoidades de hospedaje y alimentación, lo mínimo que se solicitó a la entidad para afrontar los duelos de 2021 ante Ecuador en Tarija.

"Sin importar lo que mal informen, nada de lo que inventen me quitará la tranquilidad porque siempre trabajé de la manera más honesta y comprometida con los clubes que me tocó dirigir y prueba de ello son las excelentes amistades que perduran en el tiempo tanto de jugadores como dirigentes, logrando campeonatos y también superando las derrotas. No imaginé que lo ocurrido en el año 2021 con la Selección Boliviana marcaría mi carrera a tal punto de afectar no solo a mi persona, sino a mi entorno familiar que es lo más bajo que pudieron hacer", agregó Vargas.

Ante esta denuncia, Los Tiempos se comunicó con la FBB, pero indicaron que informarán más adelante sobre el caso de Vargas.