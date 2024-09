Ribera emite su versión de los hechos sobre el doping positivo en París y reitera su desconocimiento sobre la furosemida

La nadadora boliviana María José Ribera publicó un video en sus redes sociales este domingo, en el que salió para aclarar su verdad sobre el doping positivo que dio en los Juegos Olímpicos París 2024, hecho que se presentó por el error de una tercera persona involucrada.

"El día de mi prueba se me hizo un control de rutina por parte de la Agencia Antidopaje Wada, a nivel internacional. Grande fue la sorpresa porque dio positivo por un componente llamado furosemida", relató Ribera, quien en cuestión de días vio su sueño opacado por esta situación y el resultado adverso presentado en el control antidopaje.

La nadadora, que se preparó durante 15 años para llegar a ser deportista de élite, además que superó muchas barreras, como la falta de apoyo económico, confesó que cumplió uno de sus grandes sueños, empero hoy su futuro está en la nebulosa.

Ribera aclaró que no tenía conocimiento del consumo de furosemida, empero coincidió con la declaración de su entrenador, Yassir Abdalla, indicando que el error fue de una tercera persona y no se trató de un consumo deliberado y consciente.

"Venía (el error) de uno de los profesionales con los que estuve trabajando. Entonces, pudimos ver que la sustancia no me benefician en el rendimiento deportivo, sino me perjudica, me puede deshidratar y quitar los minerales necesarios", indicó Ribera.

Según la deportista cruceña, su equipo de trabajo está compuesto por siete profesionales para su preparación deportiva, mas ahora dejará momentáneamente de hablar de la natación para asumir defensa legal ante las instancias correspondientes.

"Estamos trabajando con abogados a nivel internacional para demostrar quefue algo que no estaba en mi conocimiento", acotó Ribera, quien al momento puede ser pasible a una sanción mínima de dos años por el doping positivo.