Fallece Max von Sydow, actor que participó en "Game of Thrones" y "Star Wars"

En el país, cada 21 de marzo se celebra el Día del Cine y Audiovisual Bolivianos, por mandato de la Ley del Cine 1134 Ver más Adecine invita a cines y canales de TV a difundir filmes bolivianos

Del 3 al 7 de marzo se desarrolla el festival anual de premios del 48 Hour Film Project (48HFP), Filmapalooza 2020 en Rotterdam, Países Bajos Ver más Producciones nacionales participan en el Filmapalooza

El cineasta Taika Waititi y la plataforma digital Netflix unirán fuerzas para crear dos series de animación inspiradas en "Charlie and the Chocolate Factory", la famosa novela infantil de Roald Dahl. Ver más Taika Waititi y Netflix crearán series de "Charlie and the Chocolate Factory"