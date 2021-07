Presentan el tráiler oficial de la película boliviana "Tres pasos al frente"

Este viernes; el alcalde Manfred Reyes Villa, junto a diversas autoridades del municipio, fueron partícipes del lanzamiento del tráiler oficial de la película boliviana "Tres pasos al frente", una producción basada en la Guerra del Chaco. La presentación se realizó en las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Se trata de un trabajo cinematográfico 100 por ciento nacional con una historia importante llevada a la pantalla grande por jóvenes talento. El director del filme, Leonardo Pacheco, indicó que esta historia narra la vivencia de un grupo de amigos que se incorporan a la vida militar en el año 1933, generación que es recordada por su heroica decisión de cumplir un papel histórico en la Guerra del Chaco”.

whatsapp_image_2021-07-30_at_10.29.06.jpg Autoridades e integrantes del filme "Tres pasos al frente". GAMC

La puesta en escena de esta filmación, con actores bolivianos, pone en manifiesto aspectos trascendentales de la historia - indicó el alcalde de Cochabamba - a tiempo de felicitar y desear a Jumping Studios, la productora cinematográfica, el mayor de los éxitos.

"Yo los felicito, este no es un invento más sino esta es una película real de nuestra historia boliviana que va a quedar en los anales de historia de todos los bolivianos. Vamos a recordar lo que pasó esos momentos históricos, sobre todo de jóvenes, que aunque no me crean tenían 13 o 14 años, tal vez el mayor tenía 18 años, porque en esa época entraban desde los 13 años al Colegio Militar. Los felicito, al señor director por esta gran iniciativa porque esto nos recuerda nuestra historia boliviana que todos tenemos que conocer".

"Tres pasos al frente", rodada en Cochabamba, Cotapachi y Tarata, cuenta con la actuación de Paolo Pacheco, Leonardo Pacheco, Sergio Balderrama y Paolo Elías (Q.E.P.D.)

"Quiero invitarlos a ver esta película, a apoyar el cine nacional. Esta cinta ha sido filmada completamente en territorio boliviano con personal boliviano y estamos muy orgullosos. Yo creo que esa es la razón fundamental por la cual las instituciones han confiado en nosotros para poder brindarnos su apoyo", expresó Pacheco.

whatsapp_image_2021-07-30_at_10.29.06_1.jpg El director de la película, Leonardo Pacheco. GAMC

Sinopsis

Narra la historia de un grupo de amigos de entre los 13 y 18 años, pertenecientes a la promoción de jóvenes cadetes de 1933 del Colegio Militar de Bolivia, promoción recordada históricamente por su heroica decisión de ofrecerse como voluntarios para partir a la guerra del Chaco. Allí los cadetes deberán enfrentarse cara a cara con la muerte poniendo a prueba su valor y fortaleza, por el amor a su patria, dejando a un lado su inocencia infantil para convertirse en la generación más heroica en la historia de Bolivia.

El director

Leonardo Pacheco es un joven director, actor y guionista profesional, nació el 9 de abril de 1999 en la ciudad de Cochabamba, actualmente es estudiante de la carrera de Comunicación y Medios Digitales en la Univalle, en 2018 debutó en el mundo cinematográfico como actor en la película nacional “Avaroa: El Sol de Gloria”. Posteriormente, en 2019, Pacheco escribió el guion de la película “Tres Pasos Al Frente”, en la que también actúa.