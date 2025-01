Cine. Bolado dirigirá el filme nacional Las vidas de Laura

El cineasta mexicano Carlos Bolado dirigirá por segunda vez un filme boliviano. Las vidas de Laura se llama la película que comenzará a rodar el reconocido director azteca en Cochabamba.

La producción cinematográfica es liderada por la actriz y productora Carla Ortiz, quien continúa apostando por promover la calidad del cine nacional en el contexto internacional.

El elenco incluye a grandes figuras como Milton Cortez, Cristian Mercado, Fernando Arze, Reynaldo Pacheco, Scarlet Ortiz, Mare Cevallos y la propia actriz Carla Ortiz, consolidando un reparto de jerarquía.

“Bolivia tiene historias únicas, paisajes increíbles y un talento artístico inigualable. Este proyecto es especial porque tiene todo para destacar en cualquier mercado del mundo”, afirmó Bolado.

El cineasta mexicano dirigió el filme nacional Olvidados (2014), teniendo como protagonistas estelares a Ortiz y Cortez.

Es más, Bolado también dirigió a la actriz cochabambina en la serie televisiva La Reina del Sur en la tercera temporada, que tuvo como locación al salar de Uyuni, entre otros lugares.

“A mí me encanta Bolivia, siempre me ha fascinado desde la primera vez que la conocí. Es un país que tiene una magia especial: sus paisajes, su geografía, su cultura, todo es único. He tenido la suerte de filmar aquí antes, como en La Reina del Sur y en mi primera película con Carla Ortiz, y volver ahora para este nuevo proyecto me llena de ilusión y alegría”, comentó Bolado.

El director, oriundo de la ciudad mexicana de Vera Cruz, destacó el talento boliviano para hacer cine y anunció que la película se estrenará en septiembre de este año.

“Las vidas de Laura es un reto apasionante. Es un thriller psicológico, un género poco explorado en Bolivia, que combina misterio, intriga y contenido social. Queremos que el público se pregunte ‘¿qué pasó?’, ‘¿quién lo hizo?’ y que la historia los mantenga al filo del asiento. Estoy muy emocionado de rodar en locaciones como los hermosos parques de Cochabamba y de trabajar con un equipo tan talentoso. Siempre que se pueda filmar una historia que cuente un universo especial, trataré de estar! Bolivia tiene un lugar muy especial en mi corazón”.