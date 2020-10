Día de la Mujer Boliviana: Adela Zamudio, tan vigente hoy como hace un siglo

¿Cómo sería Adela Zamudio si viviera en pleno siglo XXI? “Una activista moviéndose constantemente en busca de justicia”, dice Alejandra Dorado, o “estaría contenta de vivir en esta época en la que la mujer ocupa puestos políticos de gran importancia en el mundo entero”, como manifiesta Susana Castillo.

Para María Inés Baptista y Valeria Torrico, es difícil saberlo. Baptista indica que ahora el feminismo tiene tantas ramas y variantes, que le cuesta imaginarlo, mientras que a Torrico le parece imposible extrapolar a Adela de su época, simplemente no puede imaginar a una Adela contemporánea.

“Me parece una mujer marcada por su tiempo y espacio que a su vez predeterminó el devenir de éstos”.

No obstante, todas concuerdan en que las ideas, principios y ambiciones de Zamudio continúan hoy en día vigentes. Muchos de ellos a través de sus escritos.

Dorado, Castillo y Baptista son artistas que, a través de sus miradas, ilustraron en diferentes técnicas algunos poemas de la destacada escritora, a quien hoy recordamos y en honor a la fecha de su nacimiento se conmemora el Día de la mujer boliviana.

El libro Hasta seguir mi huella, editado por la Fundación Torrico Zamudio, contiene 19 poemas extraídos de los poemarios Ensayos poéticos, Peregrinando y Ráfagas de Adela Zamudio, y que son ilustrados por 19 artistas plásticas bolivianas.

“Creo que en el presente disfrutamos del efecto de muchos de los postulados de Adela. En cuanto a otros, la vigencia es indudable, como si el tiempo hubiera transcurrido deteniéndose selectiva y mezquinamente en algunos aspectos”, sostiene Torrico, gestora del proyecto y parte de la fundación quien es además tatarasobrina nieta de Zamudio.

Adela Zamudio supo conjugar de una manera sin igual sus ideales con la escritura. Castillo la describe como extraordinaria, defensora de la mujer y de sus derechos, particularmente sobre el tema de que la educación fuera extensiva a todas las mujeres, y por tanto pudieran acceder a un oficio.

“Adela me inspira un respeto profundo por haber percibido con profunda sensibilidad las necesidades que tenían las mujeres. Ella fue la palabra de las mujeres bolivianas de su época. Ella era una mujer de vanguardia, adelantada a su tiempo, pionera en muchos aspectos”.

Baptista tiene un pensamiento similar, dice que Zamudio fue una mujer “muy adelantada a su época, y para ser como ella fue, enfrentar al mundo como ella lo hizo, se necesita mucho valor”.

“Sus ideas (y las de otras mujeres) no sólo siguen presentes, sino que van guiando nuestro mundo. Nosotras hemos nacido en un mundo donde nuestros derechos ya están presentes, y los damos por hecho… Estos derechos no existirían si no hubiera habido mujeres como ella”.

La escritora dejó plasmada en sus poemas la precaria situación que vivían las mujeres, sin los derechos de los hombres. Uno de ellos lleva el título “Nacer hombre”, en el que ironiza sobre las infidelidades masculinas o el derecho a voto. Dorado ilustró esta obra con la técnica collage muy a su estilo, de una manera abstracta y un poco al azar.

Sobre el Día de la Mujer Boliviana, la artista contemporánea resalta que “no necesitamos felicitaciones, (tampoco) que nos regalen flores ni bombones. Necesitamos que dejen de pegarnos y matarnos. Necesitamos más aliados hombres”, expresa refiriéndose también a una ilustración que comparte en estas fechas.

Por su parte, María Inés Baptista indica que estas fechas deben ser recordadas como un logro en la historia. “Recordar que las mujeres somos fuertes y capaces de luchar por lo que creemos, muy lejos de la idea de que las mujeres somos flores delicadas que merecemos atención por ser lo más hermoso de la tierra. No pienso que sea un día para celebrar a la mujer, sino el logro de comenzar a vernos como iguales”.

En su tumba se puede leer el siguiente poema: “Vuelvo a morar en ignorada estrella / libre ya del suplicio de la vida, / Allá os espero; hasta seguir mi huella / Lloradme ausente pero no perdida”.

“HASTA SEGUIR MI HUELLA”

El libro está disponible en librerías y por hoy, de 8:00 a 12:00, estará a la venta durante la actividad impulsada por la Alcaldía de Cochabamba en el monumento de Adela Zamudio (Prado) en conmemoración al Día de la Mujer Boliviana con pintura en vivo.