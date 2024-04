Chiquitos. Estrenarán obra reconstruida por el padre Nawrot

Cuatro destacados artistas nacionales pusieron en marcha la exposición “Quattro”, en el salón Gíldaro Antezana. Ver más Cuatro artistas ponen en diálogo diversas obras con lenguajes personales

Salman Rushdie disecciona el atentado casi mortal que sufrió en 2022 en el libro 'Knife: Meditations After an Attempted Murder', y arrebata de forma simbólica el arma al agresor para entrar en su... Ver más Rushdie disecciona en "Knife" a su agresor: "Intentaste matarme porque no sabías reír"

Este miércoles se cumplen diez años del fallecimiento de uno de los escritores más grandes que ha dado la literatura, Gabriel García Márquez, creador de un género llamado 'realismo mágico' que... Ver más Hace diez años falleció García Márquez pero nos dejó Macondo y todo su universo