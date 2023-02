Sentencia. Harvey Weinstein, condenado a “una vida en prisión”

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó ayer a 16 años de prisión al exproductor cinematográfico Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano.

El exmagnate de Hollywood, de 70 años, tendrá que cumplir los 16 años de sentencia después de los 20 años que aún le quedan por completar, resultado del juicio que enfrentó en 2020 por conductas similares.

Weinstein negó en el tribunal haber cometido cualquier delito y pidió no ser sentenciado a “una vida en prisión”. “Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a esta mujer. Nunca la conocí y el hecho es que ella no me conoce. Se trata de dinero”, dijo en declaraciones difundidas por medios como la cadena CNN.

La víctima, que no ha querido revelar su identidad, también tuvo oportunidad de hablar y aseguró que hasta antes de la noche en la que el productor abusó de ella “era una mujer muy feliz y segura” de sí misma.

El 19 de diciembre de 2022, Weinstein fue considerado culpable de tres cargos de abuso tras un juicio celebrado en Los Ángeles que duró aproximadamente dos meses.

La ola de señalamientos contra Weinstein comenzó en 2015, cuando algunas actrices comenzaron a alzar la voz en torno a sus abusos. El caso se convirtió en un estandarte del movimiento feminista #MeToo, pues animó a decenas de artistas a hablar sobre los abusos del magnate del cine, entre ellas, Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek.