Jefe ONU advierte riesgo de "colapso financiero inminente" del organismo

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el viernes de un "inminente colapso financiero" del organismo, en una carta dirigida a los Estados miembros.

El titular de Naciones Unidas pide que los países "cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago" o que se haga una revisión "en profundidad de las reglas financieras" de la organización.

El pasado diciembre, la ONU señaló que 2024 cerró con 760 millones de dólares en cuotas impagadas y que tampoco había recibido 877 millones de dólares en contribuciones adeudadas para 2025, indicando que contribuyentes clave como Estados Unidos y Rusia no han pagado lo que adeudan.

Estados Unidos, hostil al multilateralismo defendido por la ONU, ha reducido en los últimos meses su financiación de algunas agencias y negó o retrasó algunos pagos obligatorios.

"Ya se han anunciado oficialmente decisiones de no honrar contribuciones obligatorias que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado", lamentó Guterres.

Estos huecos en el presupuesto obligan regularmente a la organización a congelar contrataciones, retrasar pagos o hacer recortes en sus misiones.

"La trayectoria actual no es sostenible. Esta expone a la organización a un riesgo financiero estructural e impone una opción radical: sea que los estados miembros acepten revisar en profundidad nuestras reglas financieras, o bien deben aceptar la perspectiva muy real de un colapso financiero", escribió Guterres.