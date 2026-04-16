Washington: Israel y el Líbano acuerdan negociaciones directas

Israel y el Líbano acordaron celebrar negociaciones directas para poner fin a las hostilidades, tras las "productivas conversaciones" mantenidas entre ambas partes en Washington, declaró este martes el portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Tommy Pigott, a través de un comunicado.

"Esta reunión marcó el primer encuentro importante de alto nivel entre los Gobiernos de Israel y Líbano desde 1993. Los participantes mantuvieron conversaciones productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas entre Israel y Líbano", informó Pigott, agregando que estas se realizarán "en una fecha y lugar mutuamente convenidos".