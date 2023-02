Harvey Weinstein es sentenciado a 16 años más de prisión por violación

El magnate del cine Harvey Weinstein ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por un tribunal de Los Ángeles, casi exactamente tres años después de ser condenado por primera vez por violación en un histórico juicio en Nueva York. La segunda sentencia de Weinstein pone fin a dos de los juicios por violación derivados del movimiento #MeToo de 2017.

El jueves, la jueza Lisa Lench dictaminó que Weinstein cumpliría 16 años en una prisión del condado de Los Ángeles, donde ha estado recluido desde su extradición del Centro Correccional de Wende en Nueva York desde julio de 2021. Una pena que se sumará a los 23 años de cárcel que un jurado de Nueva York le condenó en diciembre de 2020.

Por tanto, el hombre de 70 años, cumplirá 39 años entre rejas por las condenas por violación, o lo que es lo mismo, el resto de su vida. «Por favor, no me sentencien a cadena perpetua», dijo el jueves antes de escuchar la sentencia. «No lo merezco.

Hay tantas cosas mal en este caso. Sostengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a Jane Doe 1. Nunca conocí a esa mujer, y el hecho es que ella no me Conóce. Se trata de dinero».

Más de 100 acusaciones

En diciembre, después de un juicio de meses de duración y diez días de deliberaciones del jurado, Weinstein fue declarado culpable de los tres cargos de agresión sexual y violación relacionados con la actriz y modelo italiana, conocida como 'Jane Doe 1', incluida la cópula oral forzada, la penetración sexual con un objeto extraño y la violación forzada.

Por otro lado, de los siete cargos presentados contra él, el jurado condenó a Weinstein por tres de ellos, todos vinculados a Jane Doe 1.

Asimismo, el jurado estuvo pendiente de todos los cargos relacionados con Jane Doe 2 y Jane Doe 4, quien fue identificada como Jennifer Siebel Newsom, la esposa del gobernador de California Gavin Newsom, y absolvió a Weinstein de un cargo de agresión sexual relacionado con Jane Doe 3.

La sentencia de este jueves es la segunda para Weinstein por cargos de agresión sexual desde que un informe de 'The New York Times' y 'The New Yorker' en 2017 reveló su supuesto historial de abusos sexuales, acoso y acuerdos secretos usando su influencia como magnate en Hollywood para aprovecharse de mujer joven.

Por último, más de 100 mujeres han acusado a Weinstein por conducta sexual inapropiada desde entonces, momento en el que se desató el movimiento #MeToo, cuando infinidad de actrices, modelos y mujeres del mundo del cine denunciaron al productor.