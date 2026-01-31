EEUU inicia un cierre de gobierno que se prevé breve

Mundo
DW
Publicado el 31/01/2026 a las 7h45
ESCUCHA LA NOTICIA

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país. Una votación el lunes en el Capitolio podría ponerle fin.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha logrado aprobar la ley de presupuestos necesaria antes del 30 de enero, lo que marca el inicio de un cierre gubernamental desde este sábado, el conocido como cierre de gobierno o 'shutdown'.

El Senado acordó una solución de última hora para la financiación posterior, pero no se espera que la Cámara vote sobre los nuevos proyectos de ley presupuestarios hasta el lunes como muy pronto. Y, luego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe promulgarlos. En una nota, la Oficina de Presupuestos (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que afirmaba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".

Polémica por el ICE

Los últimos problemas presupuestarios se producen tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis tras una agresiva aplicación de las medidas de deportación impulsada por la Administración Trump. Esto provocó peticiones de los demócratas en el Senado para bloquear los proyectos de ley presupuestarios, ya que contenían fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha estado realizando las redadas de inmigración.

Parte del acuerdo alcanzado por el Senado el viernes, con 71 votos a favor y 29 en contra, fue la aprobación regular de cinco proyectos de ley presupuestarios, además de una disposición especial para el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que supervisa al ICE. El compromiso permite un presupuesto de transición de dos semanas para dar tiempo a que demócratas y republicanos negocien un acuerdo más amplio que pueda obtener el apoyo mayoritario.

“Basta de policía secreta”

Los demócratas quieren poner fin a las patrullas itinerantes, exigir a los agentes que lleven cámaras corporales y prohibirles el uso de máscaras. También quieren exigir a los agentes de inmigración que obtengan una orden de registro de un juez, en lugar de la de sus propios funcionarios. Los republicanos se muestran receptivos a algunas de estas ideas.

El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, enumeró el viernes esas demandas de su partido, al afirmar que se necesita "frenar al ICE y poner fin a la violencia". Para ello, el legislador exigió medidas como la de prohibir el uso de pasamontañas por parte de los agentes. "Basta de policía secreta", dijo en el hemiciclo.

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país norteamericano, en octubre y noviembre del año pasado. Las consecuencias, esta vez, se espera que sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo un fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.

Sobre el mismo tema
Noticias relacionadas
26/01/2026
Histórica tormenta invernal en EEUU deja 11 muertos
23/01/2026
Irán desmiente a Trump y niega detención de 800 ejecuciones; EEUU envía una “flota enorme”
15/01/2026
Una acción militar de EEUU en Irán parece cada vez más probable
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza
2
Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano
3
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
4
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
5
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación

Más en Mundo

03/02/2026
Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido
El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló el domingo que inició conversaciones con las autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos...
Ver más
02/02/2026
Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza
La organización humanitaria tendrá que cesar sus actividades en la Franja el 28 de febrero. La ONG no entregó la preceptiva lista de empleados palestinos por...
Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el domingo (01.02.2026) que inició conversaciones con las autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo.
Ver más
01/02/2026
Trump dice que habla con autoridades de Cuba y prevé acuerdo
Javier Tarazona estaba acusado de "terrorismo" por denunciar que Maduro refuigiaba a líderes guerrilleros colombianos en Venezuela. El régimen chavista ya había anunciado una amnistía para centenares...
Ver más
01/02/2026
Activista venezolano liberado tras más de 4 años en prisión
La organización humanitaria tendrá que cesar sus actividades en la Franja el 28 de febrero. La ONG no entregó la preceptiva lista de empleados palestinos por no haber obtenido "garantías necesarias"...
Ver más
01/02/2026
Israel veta a Médicos sin Fronteras en Gaza
El ejército israelí afirmó que llevó a cabo los ataques en respuesta a una violación del alto al fuego por parte de Hamás y "golpeó a cuatro mandos y otros terroristas" del grupo islamista y de Yihad...
Ver más
31/01/2026
Más de 30 personas mueren en bombardeos de Israel en Gaza
En Portada
02/02/2026 País
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión.
vista
02/02/2026 Cochabamba
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de avance y beneficiará a 450 familias con agua...
vista
02/02/2026 Economía
Enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones: "Se superó las expectativas más optimistas"
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó este lunes que enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones, número que, según la autoridad,...
vista
02/02/2026 País
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el...
vista
01/02/2026 País
Escolares vuelvan a clases sin celulares, con inclusión y currículo regionalizado
Con el inicio de clases previsto para este lunes, entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 0001/2026, una norma que marca varios cambios en el...
vista
02/02/2026 País
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías...
vista
Actualidad
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
Ver más
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
Las autoridades inauguraron ayer el año escolar 2026 con un acto especial en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional...
Ver más
03/02/2026 Cochabamba
Autoridades inauguran el año escolar en el Sucre, que cumple 200 años
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue...
Ver más
03/02/2026 Seguridad
Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo
Otorgar becas para 7 mil mejores estudiantes de escuelas y colegios del país, establecer acuerdos con el sector del...
Ver más
03/02/2026 País
Becas, Internet, diálogo con maestros y otras promesas en 1er día de clases
Deportes
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
Ver más
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
El club boliviano Olympic ya conoce a los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Sudamericano de Clubes...
Ver más
01/02/2026 Multideportivo
San Martín y Olympic jugarán el Sudamericano de Clubes en 2026
La Copa de Verano comenzó en medio de incertidumbre por la suspensión del partido entre Real Tomayapo e Independiente,...
Ver más
01/02/2026 Fútbol
Rueda el balón con una pignoración de los derechos de TV a seis clubes
FC Universitario y Aurora no se hicieron daño y terminaron empatados 2-2, en el partido de ida por la Copa de Verano...
Ver más
01/02/2026 Fútbol
FC Universitario empata con gol en el final del partido ante Aurora
Tendencias
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Ver más
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Doble Click
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
Ver más
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
Ver más
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson