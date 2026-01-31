EEUU inicia un cierre de gobierno que se prevé breve

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país. Una votación el lunes en el Capitolio podría ponerle fin.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha logrado aprobar la ley de presupuestos necesaria antes del 30 de enero, lo que marca el inicio de un cierre gubernamental desde este sábado, el conocido como cierre de gobierno o 'shutdown'.

El Senado acordó una solución de última hora para la financiación posterior, pero no se espera que la Cámara vote sobre los nuevos proyectos de ley presupuestarios hasta el lunes como muy pronto. Y, luego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe promulgarlos. En una nota, la Oficina de Presupuestos (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que afirmaba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".

Polémica por el ICE

Los últimos problemas presupuestarios se producen tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis tras una agresiva aplicación de las medidas de deportación impulsada por la Administración Trump. Esto provocó peticiones de los demócratas en el Senado para bloquear los proyectos de ley presupuestarios, ya que contenían fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha estado realizando las redadas de inmigración.

Parte del acuerdo alcanzado por el Senado el viernes, con 71 votos a favor y 29 en contra, fue la aprobación regular de cinco proyectos de ley presupuestarios, además de una disposición especial para el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que supervisa al ICE. El compromiso permite un presupuesto de transición de dos semanas para dar tiempo a que demócratas y republicanos negocien un acuerdo más amplio que pueda obtener el apoyo mayoritario.

“Basta de policía secreta”

Los demócratas quieren poner fin a las patrullas itinerantes, exigir a los agentes que lleven cámaras corporales y prohibirles el uso de máscaras. También quieren exigir a los agentes de inmigración que obtengan una orden de registro de un juez, en lugar de la de sus propios funcionarios. Los republicanos se muestran receptivos a algunas de estas ideas.

El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, enumeró el viernes esas demandas de su partido, al afirmar que se necesita "frenar al ICE y poner fin a la violencia". Para ello, el legislador exigió medidas como la de prohibir el uso de pasamontañas por parte de los agentes. "Basta de policía secreta", dijo en el hemiciclo.

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país norteamericano, en octubre y noviembre del año pasado. Las consecuencias, esta vez, se espera que sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo un fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.